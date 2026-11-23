Jazz με ατμόσφαιρα που ξεχωρίζει

Κάθε Τετάρτη, από τις 20:00 έως τις 22:30, το Mint Bar του Hilton Nicosia χορεύει στους ρυθμούς της jazz, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση και διασκέδαση.

Στο κομψό και φιλόξενο περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους cocktails, μια εκλεκτή συλλογή ποτών και γευστικές προτάσεις από το προσεγμένο bar με τη ζωντανή μουσική να δίνει τον τόνο της βραδιάς.

Μια διαφορετική έξοδος στη μέση της εβδομάδας

Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ποτό μετά τη δουλειά είτε για μια συνάντηση με φίλους, τα Jazz Nights του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία προσφέρουν μια ευχάριστη εναλλακτική στις συνηθισμένες εξόδους.

Jazz Nights by Hilton Nicosia

Τοποθεσία: Mint Bar

Mint Bar Ημέρα: Κάθε Τετάρτη

Κάθε Τετάρτη Ώρες: 20:00–22:30

20:00–22:30 Live Music: Jazz singing by Styliannie

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22695111

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