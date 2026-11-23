Οι Τετάρτες στην πρωτεύουσα αποκτούν νέο ρυθμό, με ζωντανή jazz μουσική, αγαπημένα ποτά και όμορφη παρέα. Το Hilton Nicosia προσκαλεί τους λάτρεις της jazz στο Mint Bar, προσφέροντας μια ξεχωριστή επιλογή για βραδινή έξοδο.
Οι Τετάρτες στη Λευκωσία αποκτούν jazz ρυθμό!
Jazz με ατμόσφαιρα που ξεχωρίζει
Κάθε Τετάρτη, από τις 20:00 έως τις 22:30, το Mint Bar του Hilton Nicosia χορεύει στους ρυθμούς της jazz, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση και διασκέδαση.
Στο κομψό και φιλόξενο περιβάλλον, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους cocktails, μια εκλεκτή συλλογή ποτών και γευστικές προτάσεις από το προσεγμένο bar με τη ζωντανή μουσική να δίνει τον τόνο της βραδιάς.
Μια διαφορετική έξοδος στη μέση της εβδομάδας
Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό ποτό μετά τη δουλειά είτε για μια συνάντηση με φίλους, τα Jazz Nights του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία προσφέρουν μια ευχάριστη εναλλακτική στις συνηθισμένες εξόδους.
Jazz Nights by Hilton Nicosia
- Τοποθεσία: Mint Bar
- Ημέρα: Κάθε Τετάρτη
- Ώρες: 20:00–22:30
- Live Music: Jazz singing by Styliannie
Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22695111
Social Media:
Instagram: https://www.instagram.com/hiltonnicosia/
Facebook: https://www.facebook.com/hiltonnicosia/
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.