Μετά από εθιμοτυπική συνάντηση με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, η Υπουργός συναντήθηκε με το Συμβούλιο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Λοΐζος Συμεού, και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Δρ. Γεωργία Πετρούδη και συζητήθηκαν τρέχουσες σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών και στην Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής για τη διαμόρφωση ενός συστήματος επιλογής και διορισμού εκπαιδευτικών που διασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, με διαφανή και ποιοτικά κριτήρια, προς όφελος της μαθησιακής εμπειρίας όλων των παιδιών. Οι αναμενόμενες αλλαγές χρειάζεται να συνδέονται με την αποστολή του σχολείου: να προετοιμάζει τα παιδιά να ανταποκρίνονται κριτικά και δημιουργικά στις προκλήσεις ενός κόσμου που μεταβάλλεται ραγδαία και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας δικαιότερης και βιώσιμης κοινωνίας.

Κεντρικό ερώτημα της συζήτησης αποτέλεσε ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών που αξιολογούνται κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών. Τονίστηκε ότι πέρα από τη γνώση του αντικειμένου, σημασία έχουν η θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική επάρκεια, η κατανόηση της σκέψης και των αναγκών των παιδιών και η τεκμηριωμένη παιδαγωγική κρίση. Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η συνεργασία αποτελούν, επίσης, ουσιώδεις ικανότητες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ασκούν και να καλλιεργούν στα παιδιά.

Επισημάνθηκε, λοιπόν, ότι οι διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών χρειάζεται να στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, συναφή με τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής θέσης και με αναγνώριση των προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων. Παράλληλα, ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων, καθώς και η ενδεχόμενη αξιοποίηση συμπληρωματικών μορφών αξιολόγησης, χρειάζεται να εξετάζονται συστηματικά.

Ως προς τον τρέχοντα διάλογο, επισημάνθηκε ότι ο διάλογος χρειάζεται να περιλαμβάνει τις διαφορετικές γενιές εκπαιδευτικών, συνδυάζοντας την πολύτιμη εμπειρία όσων υπηρετούν στα σχολεία με τις προοπτικές και τις προσδοκίες όσων εισέρχονται στο επάγγελμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των νέων και των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Με γνώμονα και τη διασφάλιση τακτικών ευκαιριών πρόσβασης για τους/τις νέους/ες αποφοίτους, το Τμήμα εισηγήθηκε τη συντόμευση του προτεινόμενου τριετούς διαστήματος μεταξύ των εξετάσεων.

Σημαντικό είναι, τονίστηκε, να συνεκτιμάται και η δυνατότητα επαγγελματικής μάθησης και εξέλιξης των νέων εκπαιδευτικών. Καθώς η ποιότητα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος στηρίζεται στους ανθρώπους του, πέραν της αξιολόγησης, η φροντίδα για την επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες εργασίας και μάθησής τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Αυτό δύναται να επιτευχθεί μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες που καλλιεργούν σχολική κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αναστοχασμού, με τον αναγκαίο χρόνο και την κατάλληλη υποστήριξη. Ο συνεργατικός σχεδιασμός, η διερεύνηση της πρακτικής και η αμοιβαία ανατροφοδότηση ειδικότερα μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική μάθηση και τη συλλογική ευθύνη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών.

Το Τμήμα χαιρέτισε, επίσης, την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ). Καθότι τα πρώτα χρόνια της ζωής αποτελούν μια καθοριστική περίοδο για τη μάθηση, την ανάπτυξη και την ευημερία του παιδιού, με επιδράσεις που εκτείνονται σε όλη τη μετέπειτα ζωή, είναι σημαντικό αυτή η επιστημονικά τεκμηριωμένη αναγνώριση να αποκτήσει ουσιαστικό αντίκρισμα μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, μηχανισμούς εφαρμογής και παιδαγωγικές πρακτικές. Η Στρατηγική συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, και τονίστηκε ότι η επιτυχία της δεν θα κριθεί μόνο από τη διεύρυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση των υποδομών, αλλά κυρίως από το κατά πόσο θα διασφαλίσει ποιοτικές εμπειρίες εκπαίδευσης και φροντίδας για κάθε παιδί, αναγνωρίζοντάς το ως ικανό, ενεργό και δημιουργικό, με σεβασμό στη φωνή του και στους αυθεντικούς τρόπους με τους οποίους εξερευνά, παίζει, αλληλεπιδρά και μαθαίνει. Το Τμήμα θα υποβάλει γραπτώς τις απόψεις και εισηγήσεις του επί της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στην Υπουργό.

Το Τμήμα εκτιμά ιδιαίτερα την πρωτοβουλία της Υπουργού για ουσιαστικό διάλογο με την επιστημονική κοινότητα των Επιστημών της Αγωγής και προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς. Με την επιστημονική γνώση και την ερευνητική εμπειρία των μελών του, είναι έτοιμο να συμβάλει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πολιτικών, τόσο για την επιλογή και την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών όσο και για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού και συμπεριληπτικού συστήματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας.