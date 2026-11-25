Το νέο κατάστημα, επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 23, αποτελεί ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική εξέλιξη της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να επενδύει στην παρουσία της στην κυπριακή αγορά και να εξελίσσεται μαζί με τους πελάτες της.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γιώργος Αγιουτάντης, ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λάρνακα 2030, κ. Ντίνος Λευκαρίτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Αγιουτάντης αναφέρθηκε στα 116 χρόνια παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, από το 1910, υπογραμμίζοντας ότι η μακρά αυτή διαδρομή αποτελεί τη σταθερή βάση πάνω στην οποία οικοδομεί το μέλλον της. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει ο συνδυασμός της βαθιάς γνώσης της κυπριακής αγοράς με την οικονομική ισχύ, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ενός κορυφαίου τραπεζικού Ομίλου.

Αναφερόμενος στη σημασία της επένδυσης στη Λάρνακα, ο κ. Αγιουτάντης επισήμανε ότι «η επιλογή της Λάρνακας δεν είναι τυχαία, αλλά συνειδητή επιχειρηματική επιλογή. Είναι μια πόλη που εξελίσσεται, μια επιχειρηματική κοινότητα με δυναμισμό και μια αγορά με σημαντικές προοπτικές. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό εταίρο για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες της Λάρνακας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, χαρακτήρισε την επένδυση της Εθνικής Τράπεζας ψήφο εμπιστοσύνης στην πόλη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης ενός τραπεζικού οργανισμού τέτοιου εκτοπίσματος να ενισχύσει την παρουσία του στη Λάρνακα. Παράλληλα, καλωσόρισε την Τράπεζα και εξέφρασε την ετοιμότητα του Δήμου να στηρίξει την παρουσία της, προσβλέποντας στη συμβολή της στην περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λάρνακα 2030, κ. Ντίνος Λευκαρίτης, καλωσόρισε την επιστροφή της Εθνικής Τράπεζας στη Λάρνακα, συνδέοντας την επένδυση με την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Όπως επισήμανε, η απόφαση της Τράπεζας να επενδύσει στη Λάρνακα αποτελεί ακόμα ένα θετικό βήμα στην πορεία μιας πόλης που μεγαλώνει, εξελίσσεται και προσελκύει νέες επενδύσεις.

Το νέο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας έχει σχεδιαστεί ως ένας σύγχρονος και φιλόξενος χώρος, με επίκεντρο την προσωπική επαφή, την άμεση εξυπηρέτηση και την ουσιαστική συμβουλευτική υποστήριξη. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία μετασχηματίζει την τραπεζική εμπειρία, η Εθνική Τράπεζα επενδύει στην ανθρώπινη διάσταση της τραπεζικής σχέσης, συνδυάζοντας τις ψηφιακές δυνατότητες με την εξειδικευμένη γνώση και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών κάθε πελάτη.

Η λειτουργία του νέου καταστήματος στη Λάρνακα αποτυπώνει στην πράξη τη φιλοσοφία της νέας εταιρικής τοποθέτησης της Εθνικής Τράπεζας, «Η Τράπεζα Σήμερα». Μια Τράπεζα που συνδυάζει την ιστορία και τις ισχυρές της βάσεις με τη σύγχρονη τραπεζική αντίληψη, τη δύναμη του Ομίλου με την ανθρώπινη προσέγγιση και την εμπειρία με τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες της.

Η Τράπεζα Σήμερα.