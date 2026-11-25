Ο πρέσβης έκανε τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Ο κ. Μπρέσλοου περιέγραψε τις σχέσεις ΗΠΑ και Κύπρου ως «υπέροχες» και ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς μπορούν να τις συνεχίσουν και να τις ενισχύσουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Ερωτηθείς αν αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει, καθώς πρόκειται για διαβαθμισμένες πληροφορίες. «Δεν μπορώ να μιλήσω για το πού βρίσκονται οι στρατιωτικές μας δυνάμεις ή πού κατευθύνονται», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος βοηθά κατά καιρούς στον ανεφοδιασμό καυσίμων και ότι η συνδρομή της σε δύσκολες στιγμές είναι πολύ σημαντική.

Για την επέκταση της ναυτικής και της αεροπορικής βάσης στην Κύπρο, ο πρέσβης είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου.

Αναφερόμενος στο Visa Waiver και στην άρση του εμπάργκο όπλων, ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό». Εξέφρασε την ελπίδα να εξασφαλιστούν σύντομα τα απαραίτητα στοιχεία για το πρόγραμμα Visa Waiver και ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η Πρεσβεία θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να εξασφαλίσουν παράταση στο πλαίσιο των Κανονισμών Διεθνούς Διακίνησης Όπλων (ITAR), εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα επιτευχθεί. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα υπό εξέταση και ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίπλοκη γειτονιά, με τις δύο πλευρές να εργάζονται για την αντιμετώπισή τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιδιαίτερα εποικοδομητική και παραγωγική» και είπε ότι συζητήθηκε σειρά θεμάτων. Μεταξύ αυτών ήταν το επικείμενο ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυπριακής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ταξιδιού διαμορφώθηκε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά και έχει τη στήριξή της. «Προχωρούμε στην υλοποίηση, μπαίνουν τα τελευταία στοιχεία στη διαμόρφωση του προγράμματος», είπε.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης ζητήματα πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο στρατηγικός διάλογος. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι πλευρές συζητούν την ατζέντα, τον χρόνο διεξαγωγής και τα παραδοτέα, σε μια διαδικασία που θα συνεχιστεί.

Ο υπουργός είπε ακόμη ότι εξετάστηκαν ζητήματα με εκκρεμότητες, όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αγοράζει εξοπλισμό, η άρση του εμπάργκο όπλων και το Visa Waiver. Τα θέματα, πρόσθεσε, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της σχέσης με τις ΗΠΑ, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική και σημείωσε ότι διατηρείται και εμβαθύνεται.

Αναφορικά με την άρση του εμπάργκο, ο κ. Κόμπος είπε ότι στόχος είναι να γίνει σε μόνιμη βάση ή τουλάχιστον για περίοδο τριών ή πέντε ετών. Εξήγησε ότι πρόκειται για νομοθετικό ζήτημα και ότι, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, θα πρέπει να φανεί πώς θα συγκροτηθούν οι διάφορες επιτροπές. «Έχει σημασία ποιοι θα αναλάβουν τις σημαντικές προεδρίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νομοθετικές εκκρεμότητες στις οποίες οι δύο πλευρές πρέπει να εργαστούν από κοινού για να υπάρξει θετική κατάληξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ