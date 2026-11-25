Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), που ελέγχει την ανατολική και νότια Λιβύη και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης, ενώ προειδοποίησε πως θα απαντήσει «την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο τόπο και με τα κατάλληλα μέσα».

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, αρκετά ουκρανικά θαλάσσια drones εκτοξεύθηκαν από περιοχή της δυτικής Λιβύης. Τέσσερα καταρρίφθηκαν, ωστόσο δύο έπληξαν την κορβέτα που ανεφοδιαζόταν στη βάση της Βεγγάζης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα, Λίβυοι και Ρώσοι υπήκοοι.

Το Κίεβο δεν σχολίασε άμεσα τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας πάντως ότι η επιχείρηση δεν είχε στόχο Λίβυους πολίτες ή στρατιωτικούς. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου 2.400 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για εξάπλωση της σύγκρουσης πέρα από τα ουκρανικά σύνορα, καθώς η πολιτικά διχασμένη Λιβύη μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των δυνάμεων που στηρίζουν τη Ρωσία και εκείνων που διατηρούν δεσμούς με την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με ρωσικά πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο και νέες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ