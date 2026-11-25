Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας. Η εκκίνηση του Cablenet Εταιρικού Αγώνα 5 χλμ. θα δοθεί μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Με κεντρικό μήνυμα “Out of Office. Into the Race.”, ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας καλεί τους εργαζομένους να αφήσουν για λίγο το γραφείο και να ζήσουν μαζί μια διαφορετική ομαδική εμπειρία. Πέντε χιλιόμετρα στο κέντρο της Λευκωσίας γίνονται αφορμή για άθληση και επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο έμπειροι δρομείς όσο και συνάδελφοι που δοκιμάζουν για πρώτη φορά μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων. Κάθε μέλος της ομάδας ακολουθεί τον δικό του ρυθμό, με την κοινή προσπάθεια και την ομαδικότητα να έχουν τον πρώτο λόγο.

Η συμμετοχή δίνει, επίσης, στις εταιρείες και τους οργανισμούς την ευκαιρία να ενισχύσουν τη μεταξύ τους σύνδεση, να προωθήσουν την ευεξία στον χώρο εργασίας και να εκπροσωπηθούν σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που κινητοποιεί την πρωτεύουσα και τους ανθρώπους της.

Με τις πρώτες 40 εγγραφές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οι εταιρείες και οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να συγκροτήσουν την ομάδα τους και να εγγραφούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Φτιάξτε την εταιρική σας ομάδα και δηλώστε συμμετοχή στο nicosiamarathon.com