Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο για την αποφυλάκιση του Αϊκούτ, ο κ. Κόμπος είπε ότι τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν πολλά από διάφορες πλευρές, όλα σχετικά με την απόφαση του Προέδρου του Ισραήλ για τον καταδικασθέντα.

«Όλα αυτά όμως έχουν σημασία για έναν και μόνο λόγο. Εκδόθηκε ένα ένταλμα, (ο Σιμόν Αϊκούτ) συνελήφθη, κρατήθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε, εξέτισε ποινή και κατόπιν εκδόθηκε. Άρα είναι πολύ εύκολο και ενδιαφέρον το ότι προσπερνούμε όλα αυτά τα βήματα και πάμε στο τελευταίο», ανέφερε.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε την ανακοίνωση της ισραηλινής πλευράς λεπτομερή, σημειώνοντας ότι καταγράφει με σαφήνεια τη θέση της τόσο για τη συγκεκριμένη υπόθεση όσο και, ευρύτερα, για το ζήτημα του σφετερισμού. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για τοποθέτηση επί του γενικού πλαισίου και όχι κατ’ ανάγκην επί της συγκεκριμένης περίπτωσης, και ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.

«Έχουμε ήδη επίσημη σημερινή ενημέρωση (για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ). Θα υπάρξει και άλλη μία σε ανώτατο επίπεδο -προς τον Πρόεδρο, δηλαδή-, όπου δίνονται όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις γραπτώς και επισήμως γύρω από το ποιες ακριβώς ήταν οι συνθήκες που ήταν σε ισχύ για τη συγκεκριμένη περίπτωση», είπε.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ο Αϊκούτ είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης στο πρόσφατο παρελθόν, το οποίο απορρίφθηκε. Είπε, επίσης, ότι υπάρχει ενημέρωση για τους όρους αποφυλάκισης που τέθηκαν και πρόσθεσε ότι οι αντιδράσεις είναι κατανοητές.

«Αν θέλετε και τη δική μου προσωπική άποψη, οπωσδήποτε η ποινή φυλάκισης θα έπρεπε να ήταν υπερπολλαπλάσια, αλλά αυτό είναι το νομικό μας πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, είναι αντιληπτό σε εμάς ότι μέσα στον Μάρτιο θα μπορούσε ούτως ή αλλιώς να υποβάλει αίτηση στις αρχές του Ισραήλ για να περάσει από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης αίτημά του με βασικό παράγοντα, όπως ήταν και στην προκειμένη περίπτωση, τα ζητήματα υγείας», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο το νομικό προηγούμενο της υπόθεσης Αϊκούτ συνέβαλε στην αναστροφή της εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ο Υπουργός είπε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν έξι περιπτώσεις στις οποίες εκδόθηκε καταδίκη και επιβλήθηκε ποινή. Άλλες δύο ή τρεις υποθέσεις εκκρεμούν, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

«Έχουμε επίσης ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για δεκάδες εντάλματα τα οποία έχουν εκδοθεί και αρκετές δεκάδες υποθέσεις που είναι υπό διερεύνηση», είπε. Πρόσθεσε ότι η πολιτική βούληση δεν έχει μειωθεί, αλλά το αντίθετο, και τόνισε ότι αποτυπώθηκε στην πράξη με τα αποτελέσματα που ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ακόμη ότι, στο πλαίσιο των πολιτικών της Κυβέρνησης, έχουν κατασχεθεί ή παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε ότι μπορεί να γίνει σύγκριση με το παρελθόν και να επισημανθεί πως το νομικό πλαίσιο ήταν το ίδιο με αυτό που ενεργοποιείται τώρα.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο η πρόωρη αποφυλάκιση του Αϊκούτ να δημιουργήσει συνθήκες ενθάρρυνσης, ο Υπουργός είπε ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιό του: η αποφυλάκιση ακολούθησε δίωξη, καταδίκη και επιβολή ποινής. «Άρα πώς μπορεί τούτο να είναι ενθαρρυντικό για τον οποιοδήποτε;» διερωτήθηκε.

Διαβεβαίωσε ότι η πολιτική βούληση για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρόκειται ούτε να αλλάξει ούτε να καμφθεί. Ανέφερε ότι ορισμένοι που εξαρχής αντιτάχθηκαν στην προσπάθεια με διάφορους τρόπους τώρα επικρίνουν τους χειρισμούς της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για αναντιστοιχία. «Η προσπάθεια και θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ