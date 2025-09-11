Νέο εργαλείο στη μάχη της ακρίβειας – Τι φέρνει το «e-Καλάθι» για τον Κύπριο καταναλωτή

Σε μια περίοδο που το κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο Κύπριος καταναλωτής καλείται να κάνει κουμάντο στο που ξοδεύει τα λεφτά του, εφαρμογή «e-Καλάθι» δημιουργεί νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Το ψηφιακό εργαλείο, το οποίο υλοποιείται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, φιλοδοξεί να προσφέρει διαφάνεια στις τιμές και δυνατότητα σύγκρισης, δίνοντας στον καταναλωτή ισχυρότερα μέσα για ορθολογική διαχείριση των αγορών του. Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε σύγκριση τιμών και να εντοπίζει τις φθηνότερες, με βάση τις ανάγκες του.

Ο ανταγωνισμός στο λιανικό εμπόριο είναι πιο έντονος από ποτέ, με τις υπεραγορές να προχωρούν σε στρατηγικές κινήσεις για να απαντήσουν στις απαιτήσεις της εποχής: καλύτερες τιμές, ευρεία ποικιλία και ποιοτική εξυπηρέτηση. Σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένες αλυσίδες υπεραγορών έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν όχι μόνο για τις σταθερά χαμηλές τιμές που προσφέρουν. Μάλιστα αλυσίδα ελληνικών συμφερόντων διατηρεί ενιαίες τιμές παγκύπρια, σε όλα της τα καταστήματα.

«Η εφαρμογή e-Καλάθι προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των βασικών καταναλωτικών προϊόντων ανά υπεραγορά, ανά επαρχία και ανά κατηγορία», δήλωσε στον «Π» o Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. «Με αυτό τον τρόπο, ενδυναμώνεται ο ρόλος του καταναλωτή ως συνειδητού και ενημερωμένου αγοραστή».

Η εφαρμογή αποτελεί σημαντικό όπλο για τα νοικοκυριά, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν με ακρίβεια τις αγορές τους και να επιλέγουν το πιο οικονομικό καλάθι με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους για ψώνια «τόσο φθηνά, όσο πουθενά». Παράλληλα, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των υπεραγορών, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ελκυστικότερες τιμές και να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους.

Όπως εξηγεί ο κ. Καραγιώργης, η σύγκριση τιμών δεν αποτελεί απλώς μια πρακτική λύση για τον περιορισμό των εξόδων: «Πρόκειται για μια συνειδητή στάση ζωής. Όταν οι καταναλωτές ενημερώνονται και συγκρίνουν, πιέζουν την αγορά προς τη διαφάνεια και τη λογική τιμολόγηση. Αυτό ωφελεί όλους – και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν δίκαια και τους ίδιους τους πολίτες».

Στην πράξη, οι υπεραγορές που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του καταναλωτή προσφέρουν όχι μόνο ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και συνέπεια στην τιμολογιακή τους πολιτική, προσφέροντας προϊόντα στην ίδια τιμή ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι αυτονόητη σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις κόστους μεταφοράς και διαφορετικά λειτουργικά έξοδα ανά κατάστημα.

Παράλληλα, η ευρεία ποικιλία προϊόντων – με έμφαση στα είδη πρώτης ανάγκης – εμπλουτίζει το καλάθι του Κύπριου καταναλωτή, με επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτό κόστος.

Ορισμένες υπεραγορές, ήδη καταξιωμένες στην αντίληψη του κοινού για τη συνέπεια, τη φερεγγυότητα και την εξυπηρέτηση, συνεχίζουν να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, εστιάζοντας στην ουσία της εξυπηρέτησης: ποιοτικά προϊόντα, καθαρές τιμές και διαφάνεια. Αυτά τα χαρακτηριστικά τις κατατάσσουν σταθερά στις πιο οικονομικά συμφέρουσες επιλογές, κάτι που θα καταγράφεται πλέον και μέσα από τα ευρήματα του «e-Καλάθι»

Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις τιμές από όλες τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής για 479 προϊόντα και προορίζεται να γίνει ο καθημερινός σύμμαχος κάθε καταναλωτή και νοικοκυριού στην προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του. Και σε αυτή τη νέα εποχή, η υπεραγορά που επενδύει στον σεβασμό προς τον καταναλωτή κερδίζει επάξια τη θέση της – όχι μόνο στα e-Καλάθια, αλλά και στη συνείδηση του κόσμου.