Προσωπικές διαφορές πίσω από το μαχαίρωμα στην Πάφο - Συνελήφθη ο 58χρονος

Στην σύλληψη 58χρονου προχώρησε χτες η Αστυνομία Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των Κονιών της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και ανακρίθηκε.

Το θύμα 26χρονος Ελληνοκύπριος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Λεμεσό.

Η Αστυνομία αποδίδει την αιτία της απόπειρας φόνου σε προσωπικές διαφορές.

Η υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου διαπράχθηκε την Τετάρτη περί η ώρα 18:15, έξω από περίπτερο στα Κονιά.

Αρχικά ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου ωστόσο ακολούθως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο γύρω στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από αγγειοχειρούργο και κρατείται για νοσηλεία.

Ο νεαρός δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι με αποτέλεσμα να φέρει διάφορα τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος. Ο 58χρονος μετά το συμβάν τράπηκε σε φυγή.

Φερόμενος δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας της κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν ο νεαρός.

Η κοπέλα προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, νωρίτερα χτες, ότι το θύμα τις είχε προκαλέσει ζημιά στους τροχούς του οχήματος της.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.



