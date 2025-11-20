Έρχονται δεκάδες προαγωγές στην Εθνική Φρουρά - Ποιους αφορά

Η ολομέλεια της Βουλής καλείται σήμερα να ψηφίσει τους τροποποιητικούς κανονισμούς που ανοίγουν τον δρόμο για δεκάδες προαγωγές υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά.

Στόχος του Υπουργείου Άμυνας, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στασιμότητας που είναι ιδιαίτερα οξύ στους χαμηλότερους βαθμούς της ΕΦ, στους μόνιμους υπαξιωματικούς, οι οποίοι παραμένουν καθηλωμένοι στον ίδιο βαθμό και, κατ' επέκταση, στην ίδια μισθολογική κλίμακα επί σειρά ετών. Η στασιμότητα που παρατηρείται στις προαγωγές των υπαξιωματικών αφενός μειώνει το αίσθημα ζήλου στο στράτευμα και αφετέρου ζημιώνει οικονομικά τους ίδιους, καθώς δεν προάγονται εντός των ηλικιακών ορίων που θα τους εξασφάλιζαν αυξημένο ποσό σε εφάπαξ και σύνταξη.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, τροποποιούνται οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί, ώστε να επέλθουν βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπηρεσία των μελών του στρατού.

Τι αλλάζει

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μειώνονται κατά ένα έτος τα απαιτούμενα έτη παραμονής υπαξιωματικού στον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ΄ ή τα συνολικά έτη υπηρεσίας υπαξιωματικού για να δικαιούται κρίση σε κάθε βαθμό και καταργείται η απαίτηση για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης από τους υπαξιωματικούς βαθμού ανθυπασπιστή Β΄ και Γ΄ για να δικαιούνται κρίση. Σημειώνεται ότι έως τώρα, με βάση τους εν ισχύι κανονισμούς, η συμπλήρωση χρόνου διοίκησης δεν απαιτείται για τους υπαξιωματικούς βαθμού ανθυπασπιστή Α΄.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο συνεχούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση, καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσία των μελών του στρατού της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η πρώτη τροποποίηση αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς αριθμού υπαξιωματικών που θα δικαιούνται κρίση στον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ΄για να καλυφθούν οι κενές θέσεις προαγωγών στον βαθμό του ανθυπασπιστή Β΄. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει αλυσιδωτά στη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων προαγωγής. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα μείωση κατά ένα έτος προτείνεται τόσο για τους απόφοιτους ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών όσο και για τους μη απόφοιτους των σχολών αυτών.

Αναφορικά με τη δεύτερη τροποποίηση, η προτεινόμενη κατάργηση της απαίτησης συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης για όλους τους υπαξιωματικούς βαθμού ανθυπασπιστή θα εξυπηρετήσει την υπηρεσία, παρέχοντας περισσότερη ευελιξία στην αξιοποίησή τους. Συναφώς, υπαξιωματικός βαθμού ανθυπασπιστή μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και σε οικονομικής φύσεως καθήκοντα υψηλής ευθύνης ή και σε επιτελικά καθήκοντα νοουμένου ότι είναι κατάλληλος για να ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.

Ο χρόνος διοίκησης

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Άμυνας, οι θέσεις στις οποίες οι υπαξιωματικοί συμπληρώνουν χρόνο διοίκησης είναι ακριβώς ίδιες σε όλους τους βαθμούς, συνεπώς, όταν ο υπαξιωματικός προαχθεί στον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ΄ θεωρείται πλήρως καταρτισμένος από πλευράς εμπειριών στην άσκηση διοίκησης και δεν έχει να επωφεληθεί επιπλέον από την εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων στο υπόλοιπο της σταδιοδρομίας του. Περαιτέρω, λόγω παραμονής των υπαξιωματικών στους χαμηλότερους βαθμούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο που καθορίζεται στους ισχύοντες κανονισμούς, τα χρόνια διοίκησης που συμπληρώνουν οι υπαξιωματικοί μέχρι την προαγωγή τους στον βαθμό του ανθυπασπιστή Γ΄ είναι πολύ περισσότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα στους ισχύοντες κανονισμούς, εκτελώντας τα ίδια ακριβώς καθήκοντα.