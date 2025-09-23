Ετήσια συνάντηση ΑνΑΔ - Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σε κλίμα εποικοδομητικής συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 η ετήσια συνάντηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της ΑνΑΔ στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δημογραφικές αλλαγές, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής επένδυση στις δεξιότητες αποτελεί το κλειδί για την επαγγελματική ανέλιξη και την κοινωνική συνοχή, μέσα στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ, Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη στρατηγική της ΑνΑΔ για την τριετία 2025-2027 και παρουσίασε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, με σημαντική αύξηση συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης και βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την πράσινη και γαλάζια οικονομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στην ένταξη των αυτοτελώς εργαζομένων στα Σχέδια της ΑνΑΔ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ, κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, παρουσίασε τους βασικούς δείκτες της αγοράς εργασίας και τους στόχους της ΑνΑΔ, εστιάζοντας στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και την εξάλειψη της αναντιστοιχίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Τόνισε τη σημασία της διά βίου μάθησης και της ενεργούς συμμετοχής των ΚΕΚ στην παροχή σύγχρονων και ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν επιμέρους θεματικές ενότητες:

Ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΑνΑΔ με τα ΚΕΚ στο πλαίσιο των Σχεδίων, δίνοντας έμφαση στις βελτιώσεις του συστήματος «Ερμής» και στην εφαρμογή νέων διαδικασιών για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η κα Μαρία Χριστοφόρου Ευαγγέλου ανέλυσε τις ενέργειες που δρομολογούνται για την ένταξη των αυτοτελώς εργαζομένων στις δραστηριότητες της ΑνΑΔ.

Ο κ. Μάριος Χατζηχρυσάνθου παρουσίασε τη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών της ΑνΑΔ μέσω του εικονικού ρομπότ «Ίρις», το οποίο συμβάλλει στη μείωση των χρόνων ανταπόκρισης και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και διάλογο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας ΑνΑΔ και ΚΕΚ για την υλοποίηση του κοινού οράματος της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσα από την παροχή μεγάλου φάσματος ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης.