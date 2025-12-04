Κόμπος: Παραμένει στο τραπέζι η υποψηφιότητα Κύπρου για Προεδρία ΟΑΣΕ 2027

Η υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) το 2027 παραμένει στο τραπέζι, παρότι συγκεκριμένη χώρα μπλόκαρε την υποψηφιότητα, ανέφερε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε δήλωσή του κατά τη Γενική Συζήτηση στην Υπουργική Συνάντηση του ΟΑΣΕ, που πραγματοποιείται στην έδρα του Οργανισμού στη Βιέννη, στις 4-5 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην παρέμβασή του, ο κ. Κόμπος ευχαρίστησε τη Φινλανδική Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε κατά το 2025 και καλωσόρισε την Ελβετία, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Οργανισμού το 2026. Αναφέρθηκε στις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός και στην ανάγκη για αποτελεσματική διαχείρισή τους, με γνώμονα τις Αρχές του Ελσίνκι που υιοθετήθηκαν πριν από 50 χρόνια και που παραμένουν μέχρι σήμερα επίκαιρες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2027. Η Κύπρος, τόνισε, επαναβεβαιώνει επίσημα την υποψηφιότητά της και τη θέτει ενώπιον των συμμετεχόντων Κρατών του ΟΑΣΕ, για να αναλάβει την Προεδρία του Οργανισμού για το 2027, δίνοντας λύση στο ζήτημα που προκύπτει με την απουσία απόφασης για τις Προεδρίες από το 2026 και μετέπειτα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος του ΟΑΣΕ μπλόκαρε την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε φθάσει ακόμα» σε θετική έκβαση και εκφράζοντας απογοήτευση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Η υποψηφιότητά μας είναι ανοικτή και παραμένει στο τραπέζι», τόνισε, λέγοντας ότι αναμένει πιο εντατικές διαβουλεύσεις που θα οδηγήσουν σε θετική έκβαση.

Στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε χωριστές συναντήσεις και επαφές, μεταξύ άλλων, με την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τους Υπουργούς Εξωτερικών Φινλανδίας, Ουκρανίας, Ελβετίας, Καζακστάν, Νορβηγίας, Ανδόρρας, Σερβίας, Αζερμπαϊτζάν, καθώς και με τον Υπουργό Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε επίσης ως ομιλητής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση του ρόλου της Γυναίκας στην περιοχή του ΟΑΣΕ.

Πηγή: KYΠΕ