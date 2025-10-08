Η Themis Portfolio Management επενδύει στην κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης

Η Themis Portfolio Management, σε συνεργασία με το CIM – Cyprus Business School, ανακοινώνει ότι η φετινή υποτροφία «Themis Scholarship» για το πρόγραμμα MBA απονεμήθηκε στην Ιουστίνη Παναγίδου.

Με την εργατικότητα, την αφοσίωση και τις μοναδικές της δυνατότητες η Ιουστίνη κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τη διαδικασία επιλογής, ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο βήμα στην επαγγελματική της πορεία.

Στήριξη στην εκπαίδευση και το ταλέντο

Ο Chief Operations Officer της Themis Νίκ Νικολαίδης συγχαίροντας την Ιουστίνη Παναγίδου δήλωσε: «Πιστεύουμε στη δύναμη της εκπαίδευσης και στη σημασία της δημιουργίας ευκαιριών που μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε άτομα με όραμα και θέληση, που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην κοινωνία μας».

Μια πρωτοβουλία με όραμα

Η Themis, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία όχι μόνο για θέματα που άπτονται της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.