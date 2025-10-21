H Lidl Κύπρου διακρίνεται με 22 βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards & Cyprus Customer Excellence Awards 2024

Η Lidl Κύπρου διακρίθηκε με 22 βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards 2024 και Cyprus Customer Excellence Awards 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία ως πρότυπο υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, κοινωνικής προσφοράς και πελατοκεντρικής στρατηγικής.
Αναλυτικά, η εταιρεία απέσπασε:
- 2 Gold βραβεία για το Πρόγραμμα Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας στις κατηγορίες «Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής Κοινότητας/Κράτους» και «Εκπαίδευση / Υποτροφίες».
- 1 Gold βραβείο για την πρωτοβουλία «Σακούλα "Επίλεξέ με"» στην κατηγορία «Zero Waste».
- 1 Gold βραβείο για το αυτόματο σύστημα παραγγελιών (αποθήκη & καταστήματα) στην κατηγορία «Εφοδιαστική Αλυσίδα».
- 1 Gold βραβείο για τις «Συναυλίες Αγάπης» για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στην κατηγορία «Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση / Έρανοι».
- 1 Gold βραβείο για το καινοτόμο διήμερο υγείας και ευεξίας Lidl Wellness Camp στην κατηγορία «Καλή Υγεία & Ευημερία».
- 1 Silver βραβείο για το πρόγραμμα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών σε συνεργασία με το Hope For Children στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ».
- 1 Silver βραβείο για την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης ενέργειας στην κατηγορία «Διαχείριση Ενέργειας».
- 1 Silver βραβείο για το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "mind REset" σε συνεργασία με το Junior Achievement Κύπρου στην κατηγορία «Κοινωνία».
- 1 Silver βραβείο για τη Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης 2023 (Socioeconomic Impact Report) στην κατηγορία «Ηλεκτρονική ή/και έντυπη Έκδοση / Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας».
- 1 Silver βραβείο για την πλατφόρμα εκμάθησης κωδικών προϊόντων easyPLU στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες».
- 1 Silver βραβείο για το Best Use of Customer Feedback & Insights στην κατηγορία «Best Use of Customer Feedback & Insights».
- 3 Bronze βραβεία για τη συμμετοχή του #teamLidl στο Cyprus Pride στις κατηγορίες «Διαφορετικότητα, Ένταξη, Ίσες ευκαιρίες», «Πρόγραμμα επικοινωνίας για προβολή δράσεων επιχείρησης» και «Ισότητα των Φύλων».
- 1 Bronze βραβείο για το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "mind REset" σε συνεργασία με το Junior Achievement Κύπρου στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ».
- 1 Bronze βραβείο για τις «πράσινες επενδύσεις της Lidl Κύπρου» στην κατηγορία «Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Περισσότερα από 2 έτη)».
- 1 Bronze βραβείο για τις νέες παροχές γονεϊκότητας για το #teamLidl στην κατηγορία «Ισότητα των Φύλων».
- 1 Bronze βραβείο για την εθελοντική δράση καθαρισμού Project Zero του #teamLidl με το Κέντρο Μελετών & Έρευνας ΑΚΤΗ στην κατηγορία «Πρόγραμμα Εθελοντισμού́».
- 1 Bronze βραβείο για τον Κώδικα Δεοντολογίας επιχειρηματικών εταίρων στην κατηγορία «Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης».
- 1 Bronze βραβείο για το πρόγραμμα στήριξης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου στην κατηγορία «Κοινωνία».
- 1 Bronze βραβείο για το καινοτόμο διήμερο υγείας και ευεξίας Lidl Wellness Camp στην κατηγορία «Εκδήλωση Εταιρικής Υπευθυνότητας / Φιλανθρωπική Εκδήλωση / Έρανοι».
Με αφορμή τις νέες διακρίσεις, ο Regional Managing Director της Lidl Κύπρου, Βασίλης Λαγογιάννης, δήλωσε:
«Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων μας να λειτουργεί με υπευθυνότητα, καινοτομία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Είμαστε περήφανοι που οι δράσεις μας έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πελάτες μας. Κάθε βραβείο είναι και μία επιβεβαίωση ότι η κουλτούρα μας χτίζεται καθημερινά — μέσα από κάθε εργασία, κάθε επικοινωνία, κάθε απόφαση που λαμβάνεται με γνώμονα την ευθύνη και τον σεβασμό προς την κοινωνία και το περιβάλλον.»
Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν την αειφορία, την κοινωνική συνοχή και την εμπειρία του καταναλωτή, με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της υπευθυνότητας και της εξέλιξης.
Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:
corporate.lidl.com.cy
team.lidl.com.cy
lidlfoodacademy.com.cy
facebook.com/lidlcy
instagram.com/lidl_cyprus
youtube.com/lidlcyprus
linkedin.com/company/lidl-cyprus