15 Χρόνια Ευεξίας: Τα Holland & Barrett εγκαινιάζουν το νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Μακαρίου, Λεμεσό

Το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μακαρίου ενισχύει την αποστολή του Holland & Barrett: να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ευεξίας μέσα από επιλεγμένα προϊόντα και εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Τα Holland & Barrett εγκαινίασαν το νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 193 στη Λεμεσό, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, με ένα ζωντανό opening event που συγκέντρωσε media, influencers και φίλους της ευεξίας. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 15 χρόνων παρουσίας της Holland & Barrett στην Κύπρο, που από το 2010 έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της κουλτούρας ευεξίας στη χώρα. Με έναν σύγχρονο χώρο αφιερωμένο στην ευεξία και την ομορφιά , το Holland & Barrett συνεχίζει να εμπνέει και να προάγει την ευεξία.

Κατά τη διάρκεια του opening, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μουσική και live link από τον Mix FM, υγιεινά εδέσματα, smoothies, δώρα και fun activations.

Το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μακαρίου ενισχύει την αποστολή του Holland & Barrett: να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ευεξίας μέσα από επιλεγμένα προϊόντα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. 

Με πλούσια γκάμα σε βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα άθλησης και φυσικής ομορφιάς, και με την υποστήριξη των εξειδικευμένων Συμβούλων Ευεξίας, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο προσωπικό τους ταξίδι προς την ευεξία. 

15 χρόνια Holland & Barrett. Ειδικοί στην Ευεξία

