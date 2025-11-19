«Imagine»: Ο OIΔΕ καλεί τους ηγέτες να επανεκκινήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειρήνη σε όλο το νησί

Την παραμονή της πρώτης συνάντησης των ηγετών, η διακοινοτική οργάνωση Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) καλεί και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειρήνη «Imagine», επιτρέποντας την πλήρη επιστροφή στις δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών τονίζει τη δέσμευσή της για διάλογο και συνεργασία στην Κύπρο, δεσμευόμενη να συνεχίσει το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα «Imagine» που ξεκίνησε το 2016 υπό την αιγίδα της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το πρόγραμμα εμπλέκει νέους μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ειρήνη, τον αντιρατσισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περιλαμβάνει μονοκοινοτικές επισκέψεις σε σχολεία και στις δύο πλευρές, ακολουθούμενες από διακοινοτικά εργαστήρια στην νεκρή ζώνη.

«Παραμένουμε έτοιμοι να επαναλάβουμε την πλήρη διακοινοτική εφαρμογή του «Imagine», με τη συμμετοχή των τάξεων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, μόλις και οι δύο πλευρές επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή και τη δέσμευσή τους σε αυτό το σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», ανέφερε ο ΟΙΔΕ σε σχετικό δελτίο τύπου.

Εμπόδια στην εφαρμογή

Προηγουμένως, οι εκπαιδευτικές αρχές και των δύο πλευρών, αφού έλαβαν το αρχικό πράσινο φως από τους δύο ηγέτες το 2016, εξέδιδαν εγκυκλίους προς τα σχολεία, καλώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στα εργαστήρια - πάντα με τη συγκατάθεση των γονέων - κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Imagine. Τα εργαστήρια ήταν σε καθαρά εθελοντική βάση. Σύμφωνα με τον AHDR, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων, το 94%, έδινε τη συγκατάθεσή της για τη συμμετοχή του παιδιού τους.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην άλλη πλευρά της διαχωριστικής γραμμής θα οργανώνονταν επίσης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου σε εθελοντική βάση, δείχνοντας στους μαθητές μέρη της παλιάς Λευκωσίας για παράδειγμα ή άλλα μέρη πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας.

Το 2022, παράλληλα με τη νέα του πολιτική που υποστήριζε την ιδέα δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί, ο τότε Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ αποσύρθηκε από το Imagine, εμποδίζοντας τα τουρκοκυπριακά σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν επίσημα στο πρόγραμμα.

Αφού ο Τατάρ απέσυρε τη συγκατάθεσή του, ο AHDR συνέχισε να συνεργάζεται με Τουρκοκύπριους εκπαιδευτικούς για την κατάρτιση και με μαθητές για δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα. Αλλά η διακοινοτική συνιστώσα της επαφής των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου σταμάτησε.

Ο σύνδεσμος συνέχισε επίσης τη μονοκοινοτική συνεργασία με τα ελληνοκυπριακά σχολεία, με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ, μαζί με μέλη του ΕΛΑΜ έθεσαν το ζήτημα του «Imagine», αντιτιθέμενοι στις «επισκέψεις μελέτης» πέρα από τη διαχωριστική γραμμή, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Politis to the point», τον περασμένο Σεπτέμβριο, η υπουργός Παιδείας δεν εξέδωσε την συνήθη εγκύκλιο που καλούσε εκπαιδευτικούς και μαθητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή, εμποδίζοντας έτσι τα σχολεία να συμμετάσχουν επίσημα στο πρόγραμμα.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές

«Από την ίδρυσή του, και παρά τις προκλήσεις και τις επιθέσεις, το «Imagine» συνέχισε να εμπλέκει περισσότερους από 8.200 μαθητές και 2.600 εκπαιδευτικούς από όλη την Κύπρο. Το πρόγραμμα καταδεικνύει, στην πράξη, ότι η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και η αμοιβαία κατανόηση μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της εκπαίδευσης και ότι ο διακοινοτικός διάλογος παραμένει εφικτός και απαραίτητος», δήλωσε ο ΟΙΔΕ.

Το πρόγραμμα Imagine τιμήθηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Εκπαίδευσης GENE 2020/2021, υπογραμμίζοντας την καινοτόμο και διαρκή συμβολή του στην Εκπαίδευση για την Ειρήνη στην Κύπρο. Στη δήλωσή του, ο ΟΙΔΕ εξέφρασε υπερηφάνεια που διατηρεί έναν χώρο για εκπαιδευτικές συναντήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη και προωθούν μια κουλτούρα ειρήνης.

Ο διακοινοτικός οργανισμός δήλωσε ότι παραμένει αφοσιωμένος, ενεργός και ανοιχτός σε όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Ευχαρίστησε «τους εκπαιδευτικούς και τους νέους μαθητές που έχουν κρατήσει ζωντανή την οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης», προσθέτοντας: «Η αφοσίωση και η πίστη σας στον διάλογο δίνουν δύναμη, ελπίδα και νόημα στο συλλογικό μας όραμα για μια ειρηνική, χωρίς αποκλεισμούς και ενωμένη Κύπρο».

Το ΟΙΔΕ χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Γερμανίας.