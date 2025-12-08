Προτεραιότητα η ορθή λειτουργία ΓεΣΥ, σύμφωνα με τον νέο Υπ.Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη

«Προτεραιότητά μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την ορθή λειτουργία της σημαντικότερης, ίσως κατάκτησης του απλού ανθρώπου, του ΓεΣΥ» δήλωσε τη Δευτέρα ο νέος Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της υγείας από τον Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος προέβη με τη σειρά του σε απολογισμό έργου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Υγείας ο απερχόμενος Υπουργός σημειώσε μεταξύ των μεταρρυθμίσεων και δράσεων που προωθήθηκαν από το Υπουργείο του, την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τον Συνήγορο του Ασθενούς, την κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου για την ίδρυση και τη λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών και τη μεταφορά της εποπτείας του ΓεΣΥ στο Υπουργείο Υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο.

Στην ομιλία του ο νέος Υπουργός Υγείας τόνισε ότι, η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και έγνοια και κεντρικό στόχο της κυβερνητικής προσπάθειας σημειώνοντας ότι, «αυτή η στόχευση θα είναι οδοδείκτης και καθημερινή υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε».

«Αναλαμβάνω το Υπουργείο Υγείας με βαθύ σεβασμό προς τους ανθρώπους που το υπηρετούν και πρωτίστως προς τους ανθρώπους που το χρειάζονται», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ο Μιχάλης Δαμιανός ανάφερε ακόμα ότι «ρυθμίσαμε νομοθετικά αρκετά άλλα θέματα όπως οι χρεώσεις του ΟΚΥπΥ στα πλαίσια της στήριξης του οργανισμού, σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον μητρικό θηλασμό, τα πειθαρχικά και τη συνεχή εκπαίδευση των ιατρών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα. Βελτιώσαμε το πλαίσιο για τις μεταμοσχεύσεις, επεκτείνοντας τη συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα αυτό. Θεσμοθετήσαμε το επάγγελμα του Διασώστη, την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, καθώς και την Κοινοτική Νοσηλευτική και Μαιευτική».

Αναφερόμενος στις δράσεις του Υπουργείου ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπογραφή της συμφωνίας δωρεάς για το νέο Κέντρο Παιδιατρικής Ογκολογίας Κλεάνθους, στην εξασφάλιση της προληπτικής θεραπείας κατά του ιού RSV για όλα τα βρέφη, στην λειτουργία νέων προγραμμάτων πρόληψης, όπως ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου αλλά και της κάλυψης των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής των ασθενών που αποστέλλονται στο εξωτερικό για θεραπεία και ενός συνοδού τους.

«Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η επίτευξη της ομαλής μετάβασης των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην αποστολή δικαιούχων ασθενών του ΓεΣΥ στο εξωτερικό, από το Υπουργείο στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τον Οκτώβριο του 2025», σημείωσε.

Αναφέρθηκε ακόμα στην τροποποίηση της συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας, στην κατάθεση πρότασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2024 για τη δημιουργία Μηχανισμού Κοινών Προμηθειών Φαρμάκων και στην εκπόνηση και την υλοποίηση Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για καίρια θέματα υγείας όπως η Ψυχική Υγεία, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο μητρικός θηλασμός, η διατροφή και άσκηση, ο φυσιολογικό τοκετό και πολλά άλλα.

Πραγματοποιήσαμε, είπε στη συνέχεια, την πρώτη εκστρατεία προσέλκυσης νέων νοσηλευτών και μαιών όπου επιτεύχθηκε αύξηση 85,71% στους πρωτοετείς φοιτητές νοσηλευτικής στα κυπριακά πανεπιστήμια σε σχέση με το 2023 ενώ, με την εκστρατεία του 2025 επιτεύχθηκε αύξηση 78,57% από το 2023.

«Προχωρήσαμε στην κατασκευή και λειτουργία του νέου Κέντρου Αίματος, το οποίο εφοδιάσαμε με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΚΥπΥ και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Tubingen της Γερμανίας για εξειδίκευση ιατρών στον τομέα της ηπατολογίας. Ήδη ένας ιατρός τελειώνει την εκπαίδευση του και επιστρέφει στην Κύπρο. Άλλο ένα χρόνιο πρόβλημα για το οποίο βάλαμε τις βάσεις για να επιλύσουμε», είπε προσθέτοντας ότι «παράλληλα, βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο Υγείας, στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας και προετοιμαζόμαστε εντατικά για την προώθηση και ψήφιση σημαντικών νομοθετημάτων κατά τη διάρκειά της».

Αναφερόμενος σε έργα που έχουν ήδη τροχοδρομηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα είπε ότι μεταξύ αυτών είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και το νομοσχέδιο για τα ασθενοφόρα, το οποίο θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.

Απευθυνόμενος στον νέο Υπουργό ο κ. Δαμιανός εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπηρετήσει «αυτό το Υπουργείο με υπευθυνότητα, ισορροπία και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Σου παραδίδω ένα έργο με συνέχεια, με στρατηγικό σχεδιασμό και με ανοιχτές προοπτικές. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου για οτιδήποτε χρειαστείς».

Ο κ. Χαραλαμπίδης στον χαιρετισμό του είπε ότι, η Κύπρος αναλαμβάνει σύντομα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι «είναι μια μεγάλη ευθύνη αλλά και μια εξίσου μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε ζητήματα που αγγίζουν τη ζωή όλων μας ως Ευρωπαίων πολιτών και να συμβάλλουμε με ουσία στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας. Στον τομέα της υγείας έχει γίνει πολύ ουσιαστική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του αγαπητού μου φίλου Μιχάλη Δαμιανού, έγιναν βήματα που είναι ορατά σε κάθε αντικειμενικό κριτή».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπογραμμίσει όχι μια αλλά πολλές φορές ότι η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και έγνοια και κεντρικό στόχο της κυβερνητικής προσπάθειας. Αυτή η στόχευση θα είναι οδοδείκτης και καθημερινή υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε», είπε.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό του Υπουργείου ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι «από εμένα θα έχετε στήριξη, συνεργασία και τις προϋποθέσεις που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας όπως πολύ καλά ξέρετε και μπορείτε. Από εσάς αναμένω προσήλωση στην νομιμότητα και σοβαρή δουλειά με καθαρή στόχευση και απτά αποτελέσματα πάντοτε προς όφελος του κόσμου».

Σε σύντομο χαιρετισμό η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ελισάβετ Κωνσταντίνου εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Μιχάλη Δαμιανό για την εξαίρετη συνεργασία.

«Αφήνει πίσω του ένα βαθύ και απτό αποτύπωμα ιδιαίτερα στο νομοθετικό έργο του Υπουργείου», είπε προσθέτοντας ότι «από τη θέσπιση του συνηγόρου του ασθενούς μέχρι την ολοκλήρωση σύγχρονων πλαισίων λειτουργίας για κέντρα αποκατάστασης, κλινικά εργαστήρια, διασώστες, μητρικό θηλασμό και την εποπτεία του ΓεΣΥ, ο απερχόμενος Υπουργός έθεσε τις βάσεις για ένα πιο δίκαιο, ασφαλές και αποδοτικό σύστημα υγείας».

Καλωσορίζοντας στην οικογένεια του Υπουργείου Υγείας τον νέο Υπουργό η κ. Κωνσταντίνου, είπε ότι «προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας καθώς το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνεται είναι απαιτητικό, πολυδιάστατο και με υψηλή κοινωνική ευθύνη».

