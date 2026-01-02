Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Lidl Κύπρου μειώνει τις τιμές σε πάνω από 60 φρέσκα φρούτα κατά 15%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία προχωράει σε μία νέα πρωτοβουλία, προσφέροντας όλα τα φρέσκα φρούτα σε ακόμα χαμηλότερες τιμές.

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει ποιότητα και οικονομία σε κάθε νοικοκυριό, προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία που κάνει την καθημερινή απόλαυση πιο προσιτή από ποτέ. Από τις 31 Δεκεμβρίου έως τις 14 Ιανουαρίου, οι καταναλωτές θα βρουν πάνω από 60 φρέσκα φρούτα με 15% έκπτωση.

Ο καθημερινός εφοδιασμός των καταστημάτων της Lidl Κύπρου με φρέσκα φρούτα αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ποιότητα, φρεσκάδα και συνέπεια. Μέσα από σταθερές συνεργασίες με Κύπριους προμηθευτές και ένα σύγχρονο δίκτυο διανομής, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι η φρεσκάδα φτάνει στο ράφι – και στο πιάτο – κάθε μέρα.

«Με αυτή την απόφαση, ενισχύουμε την πρόσβαση των πελατών μας σε φρέσκα φρούτα, προσφέροντας όχι μόνο γεύση και ποιότητα, αλλά και πραγματική αξία. Είναι μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: καθημερινή στήριξη με πράξεις.» δήλωσε σχετικά ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου.

Η Lidl Κύπρου ενδυναμώνει σταθερά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει φρεσκάδα, ποιότητα και οικονομία σε κάθε αγορά. Στόχος της παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας κάθε νοικοκυριού, μέσα από επιλογές που συνδυάζουν αξία και γεύση.

