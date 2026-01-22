Τα Public δημιουργούν μοναδικές παιδικές εμπειρίες με φαντασία, χρώμα και παιχνίδι!

Τα Public, με σταθερή δέσμευση στη δημιουργία πρωτότυπων και ουσιαστικών εμπειριών για όλη την οικογένεια, προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε δύο ξεχωριστές παιδικές εκδηλώσεις γεμάτες φαντασία, δημιουργικότητα και χαμόγελα.

Μέσα από δράσεις που ενθαρρύνουν την έκφραση, τη συμμετοχή και τη χαρά της δημιουργίας, τα Public μετατρέπουν τα καταστήματά τους σε χώρους έμπνευσης, όπου τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τον κόσμο της τέχνης με έναν βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Δημιουργική γραφή με χρώματα με τη Μαρίνα Βρόντη

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρίνα Βρόντη περιμένει τους μικρούς καλλιτέχνες σε ένα ταξίδι φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης! Με τα χρώματα της Faber-Castell, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν τη δική τους μοναδική ιστορία, αναπτύσσοντας τη φαντασία τους, μέσα από την τέχνη.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Σάββατο 24/1, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός

– Public MyMall, Λεμεσός Κυριακή 25/1, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

– Public Metropolis Mall, Λάρνακα Σάββατο 31/1, 16:00 – Public Mall of Cyprus, Λευκωσία

Παιδικό κουκλοθέατρο «Μεταξούλης»

Ο αγαπημένος Μεταξούλης υποδέχεται τους μικρούς φίλους των Public σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο των εντόμων! Μέσα από το κουκλοθέατρο, τα παιδιά θα γνωρίσουν αξίες όπως η φιλία, η οικογένεια και η αγάπη, σε μια εμπειρία που συνδυάζει το γέλιο με ουσιαστικά μηνύματα.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Σάββατο 24/1, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

– Public Metropolis Mall, Λάρνακα Σάββατο 31/1, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός

Με πρωταγωνιστές τη φαντασία, τη δημιουργία και το παιχνίδι, τα Public συνεχίζουν να επενδύουν σε δράσεις που προσφέρουν στα παιδιά αξέχαστες εμπειρίες και στιγμές χαράς για όλη την οικογένεια.