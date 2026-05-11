«Ήταν 400 και ήταν όλες πιασμένες»: Ο Γερμανός τουρίστας περιγράφει γιατί κέρδισε αποζημίωση για τις ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην Κω

Τα όσα βίωσε στο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω το 2024 και τον έκαναν να διεκδικήσει και να κερδίσει αποζημίωση επειδή οι ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα ήταν μονίμως «κρατημένες» από πετσέτες περιέγραψε στη Daily Mail o 48χρονος Ντάβιντ Έγκερτ από τη Γερμανία.

Όπως είπε υπέβαλε τη μήνυση καθώς τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, επειδή και οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου είχαν «κρατηθεί» με πετσέτες.

Σύμφωνα με τον Έγκερτ που εργάζεται ως πιλότος, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια επέστρεφαν στο δωμάτιό τους για ύπνο ή πήγαιναν στην πόλη της Κω παρά τις πινακίδες που απαγόρευαν την πρακτική αυτή.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολύ πολυτελές ξενοδοχείο, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και όλες οι 400 είχαν πάνω τους πετσέτες. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες — πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στο δωμάτιό τους και κοιμόντουσαν. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι. Μετά επέστρεφαν αργότερα, και πάλι όμως δεν μπορούσες να βρεις ξαπλώστρα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας» είπε στη βρετανική ιστοσελίδα.

Ο κ. Έγκερτ είπε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του.

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε κάνει το ίδιο προσπαθώντας να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι οι γονείς συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή. «Με δύο παιδιά, έχεις ουσιαστικά μόνο δύο επιλογές: είτε κρατάς την ξαπλώστρα σου με μια πετσέτα είτε δεν έχεις καθόλου ξαπλώστρα. Τελεία. Ή συμμετέχεις ή λες: “Εντάξει, είμαι λογικός, αυτό είναι ανόητο, δεν θα το κάνω.” Ωραία, αλλά τότε φυσικά δεν βρίσκεις ξαπλώστρα. Όταν όμως έχεις δύο παιδιά και πρέπει να τα επιβλέπεις όσο κολυμπούν, πρέπει να είσαι κοντά στο νερό και όχι κάπου μακριά. Πρέπει να τα έχεις υπό έλεγχο. Γι’ αυτό μπορώ να καταλάβω όποιον το κάνει αυτό, ακόμη κι αν ξέρω ότι πολλοί Βρετανοί ίσως το βρίσκουν λίγο περίεργο, γιατί η πραγματικότητα είναι: αν δεν το κάνω, δεν θα έχω ξαπλώστρα.»

Αν και οι «πόλεμοι της πετσέτας», ή Handtuchkriege στα γερμανικά, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στα all-inclusive ξενοδοχεία, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η πρακτική καταλήγει στα δικαστήρια.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους μάχες δίπλα στην πισίνα, αφαιρώντας τις πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες. Το δικαστήριο ανέφερε ότι είναι ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα να παρέμβει και να αποτρέψει τη «μάχη» για τις ξαπλώστρες πριν προκύψουν συγκρούσεις. Κατέληξε ότι οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν ένα δίκαιο σύστημα, με λογική αναλογία μεταξύ του αριθμού των ξαπλωστρών και των επισκεπτών.

ΚλείσιμοΣύμφωνα με τον 48χρονο Γερμανό η δικαστική νίκη του θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες μηνύσεις κατά ταξιδιωτικών εταιρειών, εάν δεν περιορίσουν το «κυνήγι» για τις ξαπλώστρες. «Αυτό είναι πρόβλημα σε κάθε ξενοδοχείο. Μαγιόρκα, Ιταλία, Γαλλία, παντού. Και τώρα που αυτή η ιστορία διαδίδεται, ο κόσμος γνωρίζει. Όταν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν “κοίτα, κάποιος μήνυσε ταξιδιωτικό πράκτορα γι’ αυτό. Θα κάνω το ίδιο". Τα 900 ευρώ που έλαβα δεν αλλάζουν τη ζωή μου. Δεν μπορώ να αγοράσω πολλά με αυτά τα χρήματα. Αλλά αν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν ταξιδιωτικές εταιρείες, το κόστος θα φτάσει σε εκατομμύρια. Τότε μιλάμε για τεράστια οικονομική ζημιά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ σημαντική απόφαση.»

