MV Hondius: Σε προληπτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο - «Δεν έχει απολύτως τίποτα», είπε ο Υπουργός Υγείας

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, τερματίσθηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε μια εικοσαριά Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη και αυτοί οι Βρετανοί θα μεταφερθούν τώρα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξετασθουν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.

Άδωνις Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται - Δεν έχει απολύτως τίποτα

Με δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ