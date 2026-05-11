Φωτογραφίες της Taylor Swift στην Ελλάδα: Ποιος είναι ο Γιώργος Καρλαύτης που την κάλεσε στον γάμο του

Η Taylor Swift ταξίδεψε στην Ελλάδα ως καλεσμένη στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η Taylor Swift φέρεται να ταξίδεψε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι.

Στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν από τη δεξίωση στα νότια προάστια δημοσιεύθηκαν στην ΕΡΤ και δείχνουν την Τέιλορ Σουίφτ να διασκεδάζει, να χορεύει και να συνομιλεί με άλλους καλεσμένους.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», η τραγουδίστρια έφτασε στον γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στην ίδια εκπομπή αναφέρθηκε ότι ζητήθηκε από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τηλέφωνά τους, πιθανότατα για να μην την καταγράψουν σε βίντεο ή φωτογραφίες.

«Φορούσε μπλε φόρεμα με τα μαλλιά της πιασμένα. Ήταν πολύ ευγενική και φιλική, χόρεψε με τον κόσμο, έκανε κομπλιμέντα στα κορίτσια», αναφέρθηκε στην εκπομπή.

Ποιος είναι ο Γιώργος Καρλάυτης που την κάλεσε στον γάμο του

Ο Γιώργος Καρλαύτης είναι Ελληνοαμερικανός αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου και στενός φίλος και συμπαίκτης του Κέλσι στο NFL. Τα media τον αποκαλούν «Greek Freak» του NFL.

Είναι 25 ετών και αγωνίζεται για τους Κάνσας Σίτι Τσιφς του National Football League, στη θέση του πλαγίου αμυντικού.

Γεννήθηκε το 2001 στο Μαρούσι και μεγάλωσε στο Ψυχικό. Μετακόμισε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014. Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας παίδων.

Όταν μετακόμισε στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε επίσης με την καλαθοσφαίριση και τον στίβο.

Έπαιξε κολεγιακό ποδόσφαιρο στο Purdue, κερδίζοντας μια σειρά διακρίσεων στην περιφέρεια των Big Ten. Στη συνέχεια επιλέχθηκε από τους Κάνσας Σίτι Τσιφς στον πρώτο γύρο του NFL Draft του 2022.

Το 2023 έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας, μετά τον Κρις Μαραγκό, που κατέκτησε το Super Bowl, κατακτώντας το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (NFL).

