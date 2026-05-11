Air condition ή ανοιχτά παράθυρα - Πότε καίει περισσότερο καύσιμο ο κινητήρας;

Ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι η οδήγηση με τα παράθυρα ανοιχτά είναι σαφώς οικονομικότερη επιλογή διότι δεν χρησιμοποιείται ενέργεια για το σύστημα κλιματισμού, κάποιοι αντεπιτίθενται σε αυτή την αντίληψη, με το επιχείρημα της αεροδυναμικής αντίστασης. Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση, καθώς ανάλογα με τη ταχύτητα κίνησης, συστήνεται να χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος ψύξης, με τη κατανάλωση να επηρεάζεται άμεσα από αυτή.

Εστιάζοντας στα παράθυρα του αυτοκινήτου, το άνοιγμά τους επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορήσει στην καμπίνα, αλλά αυξάνεται η «φασαρία» κατά την κίνηση και φυσικά η αεροδυναμική αντίσταση. Όσο μεγαλύτερη ταχύτητα κίνησης έχουμε, τόσο τονίζονται τα μειονεκτήματα του να έχετε κατεβασμένα παράθυρα. Έτσι λοιπόν, πέρα από την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, ο οδηγός θα νοιώσει άβολα από τον θόρυβο.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες μελέτες που αναφέρουν ότι η οδήγηση με κατεβασμένα τα παράθυρα και ταχύτητα κίνησης έως τα 70 χλμ./ώρα ή 80 χλμ./ώρα, είναι πιο ωφέλιμη για την τσέπη του οδηγού σε σχέση με την χρήση του συστήματος κλιματισμού.

Όταν όμως κινούμαστε με υψηλότερη ταχύτητα, το να έχετε τα παράθυρα ανοιχτά δεν βγάζει νόημα, όχι μόνο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης από την μεγαλύτερη αεροδυναμική αντίσταση, αλλά και λόγω της ταλαιπωρίας που θα υποστούν ο οδηγός και οι επιβάτες.

Και εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι το σύστημα κλιματισμού. Τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία που ρυθμίζουν έξυπνα τη θερμοκρασία του θαλάμου επιβατών και λειτουργούν ενδεδειγμένα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του ανεβάζει την μέση κατανάλωση καυσίμου, αλλά είναι σίγουρα πιο οικονομική η χρήση του όταν ταξιδεύετε με υψηλή ταχύτητα.

Πώς επηρεάζει την κατανάλωση η χρήση του κλιματισμού

Η χρήση του συστήματος κλιματισμού σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, βενζίνης ή ντίζελ, μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου κατά 5 έως 20%, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες οδήγησης και την απόδοση του συστήματος. Στην πράξη αυτό σημαίνει επιπλέον κατανάλωση περίπου 0,5 με 1,5 λίτρου καυσίμου ανά 100 χλμ. διαδρομής. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η ταχύτητα κίνησης και το πεδίο κίνησης (πόλη ή αυτοκινητόδρομος), η εξωτερική θερμοκρασία (όσο μεγαλύτερη είναι τόσο τα δουλεύει το σύστημα) και φυσικά η συντήρηση που έχει πραγματοποιηθεί στο σύστημα κλιματισμού.

Στην περίπτωση υβριδικού αυτοκινήτου, η χρήση του συστήματος κλιματισμού θα επηρεάσει την ηλεκτρική αυτοκινήτου έως και 40%, με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση να είναι η ύπαρξη ή μη αντλίας θερμότητας και η τεχνολογία που φέρει το σύστημα κλιματισμού.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η κατανάλωση ενέργειας φτάνει τη 1,5 kWh ανά ώρα (μέτρηση ADAC σε ένα Tesla Model Y). Αυτό μεταφράζεται σε μείωση της αυτονομίας κατά 8 χλμ. για κάθε ώρα συνεχούς λειτουργίας. Μετά από 8 ώρες, η συνολική απώλεια στην αυτονομία είναι 16%. Σε σχέση όμως με τα θερμικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά καταναλώνουν ενέργεια που είναι μικρότερη από την κατανάλωση καυσίμου για την πλήρη χρήση του κλιματισμού, μιας και διαθέτουν στις περισσότερες περιπτώσεις αντλία θερμότητας.

Τέλος, να σημειώσουμε πως αν κινούμαστε με υψηλή ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο και ανοιχτά παράθυρα, η αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης του αυτοκινήτου έχει αρνητικά αποτελέσματα στην κατανάλωση και έτσι η μη χρήση του κλιματισμού δεν θα έχει ουσιαστικό όφελος για την τσέπη μας (το αντίθετο ισχύει όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ήπια και βρισκόμαστε εντός πόλης με χαμηλή ταχύτητα όπου η μη χρήση air condition θα μειώσει την κατανάλωση).

Πηγή: carandmotor.gr