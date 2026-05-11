Κίνα: Επίσημη επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο στις 13-15 Μαΐου - Στο επίκεντρο η κρίση στο Ιράν και ο εμπορικός πόλεμος

Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως θα κάνει επίσημη επίσκεψη στον ασιατικό κολοσσό ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο.

«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τη 13η ως τη 15η Μαΐου», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο.

