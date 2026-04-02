Η Eurobank ανεβάζει τον πήχη στο Private Banking με διπλή διεθνή διάκριση

Η Eurobank συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στον τομέα του Private Banking, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της. Αυτό επιβεβαιώνουν οι σημαντικές διακρίσεις που εξασφάλισε πρόσφατα η Τράπεζα στα Euromoney Private Banking Awards 2026.

Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν έναν από τους πιο έγκριτους θεσμούς βράβευσης του χρηματοπιστωτικού τομέα διεθνώς. Η Eurobank εξασφάλισε τα βραβεία “Cyprus’s Best International Private Bank” και “Cyprus’s Best for Digital Solutions” ως αναγνώριση της αριστείας των υπηρεσιών που προσφέρει στους τομείς του private banking και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Πρόκειται για δύο διακρίσεις που αποτυπώνουν την ηγετική θέση της Eurobank στο private banking και αντανακλούν τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών της προς την ίδια. Οι συγκεκριμένες διακρίσεις είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής επένδυσης της Τράπεζας σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες της και την τραπεζική εμπειρία που παρέχει, σε κάθε επίπεδο.

Η διάκριση ήρθε σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον οργανισμό μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, που σηματοδότησε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

Η Eurobank διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της στον τομέα του Wealth Management μέσα από το καινοτόμο μοντέλο εξυπηρέτησης Private Banking, αλλά και συνολικά μέσα από την πελατοκεντρική της προσέγγιση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της.

Με βασικό πλεονέκτημα την τεχνογνωσία και τη διεθνή παρουσία του Ομίλου Eurobank, μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Eurobank παρέχει καθημερινά στους πελάτες της πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την προστασία και την αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι υπηρεσίες Private Banking της Τράπεζας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το προφίλ κάθε πελάτη, εξασφαλίζουν μια γκάμα επιλογών, από εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, όπως επενδυτικά δάνεια τύπου Lombard, μέχρι εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές, που βελτιστοποιούν τη διαχείριση της περιουσίας και των επενδύσεων.

Ακόμη, νευραλγικό πυλώνα των υπηρεσιών της Eurobank αποτελεί η δέσμευσή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύοντας διαρκώς στις πιο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις. Μέσα από καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες, οι πελάτες έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα χαρτοφυλάκιά τους, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη βράβευση της Eurobank , ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Global Markets & Wealth Management της Eurobank, Αντώνης Αντωνίου, μίλησε για ιδιαίτερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη το κύρος του συγκεκριμένου θεσμού. «Τα βραβεία “Cyprus’s Best International Private Bank” και “Cyprus’s Best for Digital Solutions”, αποτελούν ιδιαίτερη τιμή και ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες, διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες Wealth Management. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, επενδύουμε με συνέπεια στην καινοτομία, στην τεχνολογία και, κυρίως, στους ανθρώπους μας, ώστε να δημιουργούμε ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας. Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο ενίσχυσε τις δυνατότητές μας, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε ακόμη πιο ισχυρές, ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης και στη συνεχή αναβάθμιση της αξίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας».