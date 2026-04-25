Τίνος είναι το μωρό;

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους
- Αντιγράφω από το “Επταήμερο του Διόδωρου”, στο “Βήμα” της 19ης Απριλίου: “Η παράνοια της εποχής συμπυκνωμένη σε μία φράση: Αν δεν ανοίξετε τα Στενά του Ορμούζ, θα τα κλείσουμε εμείς”!
- Ακόμη μια αντιγραφή: “Ποιο ήταν το ατόπημα του Πάπα;” φαίνεται να ρωτά κάποιος τον φίλο του, στη γελοιογραφία του Νίκου Πογιατζή στον “Φιλελεύθερο” της 16ης Απριλίου. Αμφισβήτησε το αλάθητο του Τραμπ”, του απαντά ο άλλος. Bingooo!
- Ερωτηθείς ο Πάπας Λέων, σε ποιον αναφερόταν, όταν δήλωσε πως “ο κόσμος καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων, που επιλέγουν τη βία αντί της ειρήνης”, απάντησε επικαλούμενος μια κυπριακή παροιμία: “Who has fly is flyed” (από ‘σhει μούγια μουγιάζεται)!
- Μαρτυρία του Ραφαήλ-αλλοδαπού που επέζησε από την πρόσφατη κατάρρευση πολυκατοικίας στη Λεμεσό, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο δύο συγκάτοικοί του: “Όταν κατέρρευσε το κτήριο, ήμουν μέσα με τον συγκάτοικό μου. Βγήκα έξω τρέχοντας. Κάποια κομμάτια με χτύπησαν στο κεφάλι. Μόνο ο Θεός ξέρει, πως είμαι ζωντανός. Ήρθε το ασθενοφόρο και με πήρε στο νοσοκομείο. Μετά τη νοσηλεία με πήραν στον αστυνομικό σταθμό. Εκεί μου είπαν, ότι είχα μια παλιά υπόθεση και έπρεπε να πληρώσω πρόστιμο, αλλιώς θα με συνελάμβαναν. Τηλεφώνησα σε έναν φίλο μου, που ήρθε και πλήρωσε €500”. Χαράς την αναλγησία! Ντράπηκε και η ντροπή…Δεν σας θυμίζει την κινητή κάμερα φωτοεπισήμανσης, κατά την περσινή πυρκαγιά στα κρασοχώρια Λεμεσού, που κατέγραφε τους οδηγούς, που έτρεχαν να γλιτώσουν;...
- Μα για ποια παρακμή μιλούμε κύριοι; Μια χώρα για να παρακμάζει προϋποθέτει πως κάποτε άκμαζε. Πότε η Νήσος των Αγίων άκμασε τζιαι χαπάριν εν επήραμε;...
- Και τώρα που καταργήθηκε ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, άλλως “το Ταμείο της Φιλίππας”, πώς θα εκδηλώνουν τον αγαθοεργό τους…οίστρο οι φιλάνθρωποι συμπατριώτες μας, όπως π.χ. ο…φιλενάδος του Προέδρου;
- Βίκτωρας Παπαδόπουλος, Διευθυντής Τύπου του ΠτΔ: “Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει σενάριο υβριδικού πολέμου, για να πλήξουν τη χώρα μας”. Βίκτωρά μου, αντιγράφεις τον τατά σου, ο οποίος αντιγράφει τον τατά του, ο οποίος - τατάς του τατά σου - ελάλεν, ότι “μας στοχοποποιούν”! Οπόταν, αγαπητέ Βίκτωρα, ήρτες δεύτερος. Σκέφτου καμιάν πιο πρωτότυπη λαφαζανιά…
- Νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Γεωργίας, προνοεί νομιμοποίηση των παράνομων γεωτρήσεων, αφού οι ιδιοκτήτες υποβάλουν αίτηση, καταβάλλοντας το διπλάσιο τέλος της κανονικής άδειας! Ε, αφού οι παράνομοι δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, οι κυβερνώντες - πιστοί στις παρακαταθήκες του Μακαρίου - εναρμονίζουν τον νόμο… με τους παράνομους! Απάντηση, στο εύλογο ερώτημα “καλάν, ο Μακάριος πού κολλά;”, δίνει ο αξέχαστος Λέλλος Δημητριάδης, διηγούμενος με το απαράμιλλο χιουμοριστικό ταμπεραμέντο του, μια ιστορία του στον δημοσιογράφο Θανάση Φωτίου, ενώ έκαναν τη βόλτα τους το 2001 στην παλιά Λευκωσία: “Όταν ο Μακάριος μου πρότεινε τη δημαρχεία της Λευκωσίας, τον Δεκέμβριο του 1971, του είχα πει, ότι δεν μπορούσα να γίνω δήμαρχος καθώς δεν ήμουν δημότης Λευκωσίας. Το σπίτι μου έπεφτε μερικά σπίτια έξω από τα δημοτικά όρια της Λευκωσίας. “Είναι σαν να μου φέρνετε προξενιά, Μακαριότατε, να μου λέτε ότι είναι καλή και όμορφη η κοπέλα κι εγώ να είμαι παντρεμένος”, του είπα. Ο τότε γενικός εισαγγελέας, Κρίτωνας Τορναρίτης, πρότεινε στον Μακάριο δύο λύσεις: “Είτε τον αφήνεις και πάει στο καλό, αφού δεν είναι δημότης, είτε αλλάζεις τα σύνορα της Λευκωσίας”. Και ο Μακάριος…άλλαξε τα σύνορα της Λευκωσίας, μεγαλώνοντάς την κατά δέκα σπίτια”!
- “Τίνος είναι το μωρό;”, διερωτάται ο κόσμος, όσον αφορά το παιδί της “Σάντη”. Κρίνοντας από τη φωτογραφία, που τράβηξε ο Γιώργος Σεφέρης στην Άλωνα, φαίνεται πως τούντο ερώτημα απασχολούσε την κυπριακή κοινωνία ήδη από τη δεκαετία του 1950. Κατά συνέπεια, υπολογίζω, ότι το κοπελλούιν σήμερα πρέπει…να έρεξε τα 70!
- Όχι μόνο δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε εσαεί οι ίδιοι. Κανείς δεν είναι σήμερα αυτός που ήταν χτες, ούτε αύριο θα είναι αυτός που είναι σήμερα. Πάντα ρει, πάντες ρέουσι…