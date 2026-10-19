Ο τρώσας και ιάσεται

Πρόσφατα τάραξε τα νερά ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τους πονηρούς διορισμούς Τίνας Παύλου και Νίκου Τορναρίτη. Όλα αυτά έδιναν και δίνουν λαβή στον Νίκο Αναστασιάδη να περιχαρίζει και να παίρνει βήμα για εκτόνωση. Φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης με τον τρόπο αυτόν αποπροσανατολίζει για το κάρβουνο που κρατά στο χέρι του, που δεν είναι άλλο από τη διαπλοκή και τη διαφθορά.

Πριν λίγες ημέρες, πολύ πρόωρα υπέβαλε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί, προτού αλέκτορα φωνήσαι, αντέδρασε το κόμμα σε μια τέτοια υποψηφιότητα. Περισσότερο γιατί ο Αβέρωφ Νεοφύτου άφησε αναπάντητο το καυτό θέμα αν θα περάσει από τη διαδικασία της παράταξης. Για δικούς του λόγους, ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντέδρασε όπως αντέδρασε. Η αντίδραση όμως του κόμματος ήταν και είναι καταστροφική. Ο Αβέρωφ είναι ο τέως πρόεδρος της παράταξης και μέλος του κόμματος, με δυνατή παρουσία στο κόμμα. Η παράταξη δεν είναι μονάδα και δεν αποφασίζει βιαστικά και κατά τρόπο εκδικητικό. Δεν μπορεί να θέτει τόσο μικρό περιθώριο για την υποβολή υποψηφιοτήτων και μάλιστα όταν οι εκλογές, Θεού θέλοντος, θα γίνουν μετά από δεκαεπτά μήνες. Το χειρότερο όλων είναι το ξύπνημα του Αναστασιάδη.

Καλώς ή κακώς, ορθά ή λανθασμένα, τιθάσευσαν το μυαλό της Αννίτας Δημητρίου και άρχισε να κάνει κουμάντο ο Ευθύμιος Δίπλαρος, πνευματικό παιδί τού υπό δίωξη τέως Προέδρου. Δεν πιστεύω να ζήσουμε χειρότερα από αυτά που ζούμε. Να δώσουμε το δικαίωμα στον Αναστασιάδη, ή να το πάρει από μόνος του, να μας συμβουλεύει για αυτά που πρέπει να γίνουν, για φιλοκομματισμό, για φιλοπατρία, μακριά από προσωπικό συμφέρον και φιλοδοξίες. Πραγματικά δεν πίστευα αν άκουγα ορθά ή λάθος, ό,τι παράθυρο είχε ο κάθε τηλεοπτικός σταθμός, πρώτος και καλύτερος με κουστούμι, γραβάτα, χωρίστρα και χαμόγελο ο Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης να νουθετεί.

Ντρέπομαι κυριολεκτικά να λέω ότι με συμβουλεύει πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά ο τέως Πρόεδρος. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και γυροφέρνει τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια με την πρόφαση ότι θέλει να βοηθήσει το κόμμα. Ο άνθρωπος που διέλυσε το κόμμα, μοίρασε την Κύπρο και τον λαό της! Θλίβομαι γι’ αυτό που περνά το κόμμα και θλίβομαι διπλά γιατί όσο πάει μεγαλώνει.

Στον ΔΗΣΥ ζήσαμε δύσκολες εποχές και πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Καταφέραμε να δούμε το δίκαιο και το άδικο, μα πάνω από όλα το συμφέρον του κόμματος. Ζήσαμε τα καμώματα των Γιαννάκη Μάτση, Δημήτρη Συλλούρη, Ρίκκου Ερωτοκρίτου και τόσων άλλων. Πάντοτε είχαμε κόκκινες γραμμές τις οποίες τηρούσαμε και δεν κάναμε το κόμμα παλαίστρα. Ο Μάτσης και ο κάθε Μάτσης, ό,τι βαθμό και αν είχαν στο κόμμα, ήσαν άτομα, ήσαν πρόσωπα. Ο ΔΗΣΥ είναι νομικό πρόσωπο με αρχές, κανονισμούς και κανόνες. Με όλο αυτό το ανακάτωμα και με όλη αυτή την ένταση, βρήκε την ευκαιρία ο «λυτρωτής», «ο δημιουργός» να βγει μέσα από τις τηλεοράσεις να εκφράσει έγνοιες και ανησυχίες. Να έμενε ώς εδώ, τουλάχιστον εγώ, δεν θα είχα παράπονο.

Ο «τέως» προχώρησε σε κάτι πιο δυνατό και θεραπευτικό για τον ίδιο. Άρχισε τις νουθεσίες, τις συμβουλές, καυτηριάζοντας τις φιλοδοξίες. Φυσικά ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ φιλόδοξος. «Έφαγε» τους πάντες μέσα στο κόμμα για να μην έχει οποιοδήποτε εμπόδιο να φτάσει στους στόχους του. Μας καλεί όλους να έχουμε πάνω απ’ όλα την πατρίδα και το κόμμα. Μας καλεί ν’ αφήσουμε πίσω μας την εσωστρέφεια. Όλα μπορούσα να τα φανταστώ σ’ αυτή τη ζωή. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης θα έχει έναν τέτοιο ρόλο κάτω από τις οποιεσδήποτε συγκυρίες.

Αγαπητέ Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, το μικρόβιο στην παράταξη εσύ το έσπειρες και η εκκόλαψή του οφείλεται σε σένα και κανέναν άλλο. Σου υπενθυμίζω τη ρήση «ο τρώσας και ιάσεται». Όταν ο γιος του βασιλέα της Τεγέας, Τήλεφος, πληγώθηκε από τη λόγχη του Αχιλλέα, πήρε χρησμό από το Μαντείο που έλεγε πως μονάχα εκείνος που τον πλήγωσε θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Έτσι ο Αχιλλέας θεράπευσε τον Τήλεφο με το πίσω άκρο του ακοντίου του. Η φράση λέγεται σήμερα σε περιπτώσεις που η θεραπεία ενός κακού πρέπει να προέλθει μονάχα από εκείνον που το προκάλεσε. Τέως Πρόεδρε, αυτός που το προκάλεσε δεν είναι άλλος, είσαι εσύ!