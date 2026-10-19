Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, η 33χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τη στενή σχέση που διατηρούσε με τη Ντόλι Πάρτον, η οποία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Λύγισε επί σκηνής η Μάιλι Σάιρους – Ξέσπασε σε δάκρυα για τη Ντόλι Πάρτον (βίντεο)
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στο Hollywood Bowl, η Μάιλι Σάιρους δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αποτίοντας φόρο τιμής στην αγαπημένη της νονά και θρύλο της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον
Όπως μεταδίδει το E! News, η Μάιλι Σάιρους εξομολογήθηκε στο κοινό ότι εξακολουθεί να αισθάνεται έντονα την παρουσία της νονάς της, παρά την απώλειά της.
«Καθώς βρίσκομαι εδώ μαζί σας, αισθάνομαι την παρουσία της παντού γύρω μου. Ξέρω ότι βρίσκεται δίπλα μου κάθε μέρα, ακόμη περισσότερο απ' ό,τι όταν ήταν εδώ. Αισθάνομαι την παρουσία της πιο έντονα από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια τόνισε ότι ο δεσμός τους παραμένει αναλλοίωτος, παρά τον θάνατο της Πάρτον.
«Η Ντόλι κι εγώ είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να μας χωρίσει», δήλωσε.
Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η Σάιρους εξέφρασε την επιθυμία της να συναντήσει ξανά κάποια μέρα τη νονά της.
«Θα την ξαναδώ», είπε, προτού ξεσπάσει σε δάκρυα. «Και πραγματικά ανυπομονώ για εκείνη τη στιγμή, γιατί μου λείπει πολύ», πρόσθεσε.
Η Μάιλι Σάιρους αναφέρθηκε επίσης στη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη της Ντόλι Πάρτον, την οποία είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία.
«Μερικά από τα σπουδαιότερα μουσικά έργα που έχουμε σήμερα γράφτηκαν, δημιουργήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από τη Ντόλι», ανέφερε, προτού ερμηνεύσει το εμβληματικό «Jolene», που κυκλοφόρησε το 1973.
Η Ντόλι Πάρτον, γνωστή παγκοσμίως για διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «9 to 5», «Jolene» και «I Will Always Love You», αποτέλεσε καθοριστική επιρροή για τη Μάιλι Σάιρους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μουσικό επίπεδο.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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