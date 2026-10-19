Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η επανένωση αρχίζει από τη συνεργασία

Η Ολγκίν δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν εξαρτάται μόνο από τη διατύπωση θέσεων και την ανταλλαγή επιστολών, αλλά και από την ικανότητα των δύο πλευρών να συνεργαστούν στην πράξη. Η συμφωνία σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το άνοιγμα σημείων διέλευσης και η συνεννόηση για τη μεθοδολογία ενός μελλοντικού διαλόγου δεν είναι δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Είναι δοκιμασίες πολιτικής βούλησης και προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εικόνα των δύο ηγετών στην Πύλα είχε τη δική της αξία. Ακόμη και αν η προσωπική τους χημεία δεν είναι η καλύτερη δυνατή, ακόμη και αν οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές, η κοινή παρουσία τους σε μια εκδήλωση ειρηνικής συνύπαρξης αποτελεί ένα θετικό βήμα. Η πολιτική δεν απαιτεί κατ’ ανάγκην προσωπική συμπάθεια. Απαιτεί στοιχειώδη σεβασμό, διάθεση συνεννόησης και αναγνώριση ότι η άλλη πλευρά είναι συνομιλητής με τον οποίο πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος.

Η Πύλα, άλλωστε, προσφέρει ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζουν μαζί και διατηρούν δεσμούς παρά τις ιστορικές πληγές και τις πολιτικές αντιθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπειρία ενός χωριού μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια στο σύνολο του Κυπριακού. Δείχνει, όμως, ότι η συνύπαρξη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ούτε ένα σύνθημα χωρίς περιεχόμενο.

Το ζητούμενο τώρα είναι η συνέχεια. Οι κοινές δράσεις πρέπει να πολλαπλασιαστούν, οι επαφές να αποκτήσουν σταθερότητα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να πάψουν να αποτελούν αντικείμενο ατέρμονων συζητήσεων. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες συνεργασίας και συναντήσεις των δύο κοινοτήτων μπορούν να συντηρήσουν ένα θετικό κλίμα, χωρίς να υποκαθιστούν την πολιτική διαδικασία.

Κανένα φεστιβάλ δεν μπορεί να επανεκκινήσει από μόνο του τις διαπραγματεύσεις. Μπορεί, όμως, να συμβάλει στη δημιουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτές θα καταστούν εφικτές. Οι δύο ηγέτες καλούνται να μετατρέψουν τη συμβολική εικόνα της Πύλας σε καθημερινή πολιτική πρακτική. Γιατί η διαδικασία επανένωσης δεν ξεκινά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά από την απόφαση να συνεργαστούμε, ακόμη και όταν διαφωνούμε.