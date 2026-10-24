Με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τη «Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αλλάξει μια ζωή!» - Μάθημα οδικής ασφάλειας στο Λύκειο Κύκκου Πάφουσημασία της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026, κατά την 5η διδακτική περίοδο, ενημερωτική διάλεξη στο Λύκειο Κύκκου Πάφου, με θέμα «Η Σημασία της Οδικής Ασφάλειας».
«Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να αλλάξει μια ζωή!» – Μάθημα οδικής ασφάλειας στο Λύκειο Κύκκου Πάφου
Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο οδικό δίκτυο, τη σημασία της πρόληψης των τροχαίων δυστυχημάτων, αλλά και την ανάγκη καλλιέργειας υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες του δρόμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σεβασμό των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και στην προσωπική ευθύνη που φέρει ο καθένας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Μέσα από τέτοιες δράσεις, οι νέοι καλούνται να αντιληφθούν ότι ακόμη και μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να έχει σοβαρές και ανεπανόρθωτες συνέπειες. Το σχολείο ευχαρίστησε θερμά τον ομιλητή, κ. Χρίστο Λιασίδη, Υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας του Τμήματος Τροχαίας Πάφου, για την πολύτιμη ενημέρωση και τα ουσιαστικά μηνύματα που μετέφερε στους μαθητές.
Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής συνείδησης και καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης ανάμεσα στους νέους. Γιατί η οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς θέμα κανόνων, αλλά θέμα ζωής.
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