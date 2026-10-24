Ο GSI προχωρεί, τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα

Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε ήδη από το 2010 αλλά η πραγματοποίησή του σκάλωσε για λόγους τεχνικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικού ρίσκου. Τα δεδομένα για την περάτωσή του φαίνονταν πολύ ευνοϊκά νοουμένου ότι υπήρχε το εχέγγυο της συμμετοχής της ΕΕ η οποία το χρηματοδοτούσε με 658 εκατ. ευρώ. Το έργο έμπαινε κάτω από την ομπρέλα της και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Κύπρο, ο GSI είναι «έργο κοινού ενδιαφέροντος». Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει δραστικά στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα της δυσβάστακτης ακρίβειας που ταλανίζει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Ως εκ τούτου είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες (Γιάννης Σεϊτανίδης, Πολίτης 16/10/2026) ότι σύντομα επίκειται η εκτέλεση ερευνών στον βυθό για την πόντιση του καλωδίου. Για να γίνει τούτο εφικτό πρέπει να έχει σίγουρα παίξει ρόλο η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου Meridiam που ανέλαβε το 66% του κόστους του έργου. Η συμμετοχή στις έρευνες πλοίου υπό γαλλική σημαία ελπίζεται να κάμψει την αντίδραση της Τουρκίας, θεωρώντας ότι για να προχωρήσει το γαλλικό πλοίο πρέπει να έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση με την Άγκυρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόβλημα μπορεί να έχει λυθεί με την εξεύρεση συμφωνημένης φόρμουλας που θα κλείσει το ζήτημα χωρίς οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, να υποχωρούν από τις πάγιες θέσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση Navtex από την Ελλάδα για τη διεξαγωγή ερευνών και μόλις γίνει τούτο θα προχωρήσει η καταβολή των 25 εκατ. ευρώ βάσει της συμφωνίας με την Ελλάδα. Ανάλογες πληροφορίες έρχονται και από τον Έλληνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Ευχόμαστε ότι όλα θα κυλήσουν όπως τα περιμένουμε, να κατασκευαστεί ο αγωγός και να μειωθεί η τιμή του ρεύματος.

Από την έναρξη του σχεδιασμού του έργου υπήρχαν κάποια ερωτήματα τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα και ο Κύπριος φορολογούμενος, που θα επωμιστεί και το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, έχει το δικαίωμα να απαιτεί κάποιες πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση: (α) Η οικονομική διάσταση για κάθε έργο είναι ουσιαστική και καθοριστική για την ανάληψή του ή όχι; Ευθύς εξαρχής εμφανίστηκε διάσταση απόψεων μεταξύ της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη βιωσιμότητα του έργου. Ο υπΟι ισχυριζόταν ότι είχε στα χέρια του δύο εκθέσεις ειδικών ότι το όλο έργο δεν ήταν βιώσιμο, εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις του και δεν εκταμίευε το οφειλόμενο ποσό βάσει της συμφωνίας προς την Ελλάδα. Παρ' όλο τούτο ο Πρόεδρος δεν τον ανακάλεσε σε τάξη, δηλαδή να δεχτεί τη θέση της κυβέρνησης που συμφωνούσε με την Ελλάδα. Γιατί; (β) Όταν έγινε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου του GSI στους Γάλλους γιατί έγινε ερήμην της Κύπρου; Σε ένα τέτοιο ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας έργο αλλά και που άπτεται άλλων περίπλοκων ζητημάτων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εμείς απουσιάζουμε; (γ) Πώς μας δεσμεύει μια συμφωνία στην οποία δεν ήμασταν παρόντες και δεν την υπογράψαμε; (δ) Πώς ξεπεράστηκε το γεωπολιτικό ρίσκο; Νοουμένου ότι τα θέματα περιλαμβανομένης της ενέργειας είναι αλληλένδετα, το Κυπριακό απουσίαζε από τις επαφές; Αφού η πάγια πολιτική μας είναι να εμπλέξουμε το Κυπριακό στα ευρωτουρκικά, επιχειρήθηκε καθόλου τούτο; Μήπως λειτούργησε η μυστική διπλωματία και έγιναν συνεννοήσεις που ο κόσμος αγνοεί; (ε) Σε τι ποσό θα ανέλθει τελικά το συνολικό κόστος για την ΚΔ και πόσο θα στοιχίζει η κιλοβατώρα για τον Κύπριο πολίτη; Δώστε μελέτες και υπολογισμούς με στοιχεία και αριθμούς!