Ιορδανία: Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας μετά τη φονική επίθεση σε εκκλησία

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια επικήδειας τελετής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην επαρχία Καράκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Παρόμοιες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Ιορδανία. Ωστόσο, οι αρχές της χώρας, η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποτρέψει επανειλημμένα απόπειρες επιθέσεων από ισλαμιστές μαχητές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί αν είχαν διασυνδέσεις με γνωστές ομάδες εντός ή εκτός Ιορδανίας.

«Είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής ιδεολογίας και τυφλού εξτρεμισμού και δεν θα επιτρέψουμε η κοινωνία να πέσει σε αυτόν τον δρόμο», ανέφερε ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χάσαν σε ανάρτησή του στο X μετά το συμβάν.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών οργανώσεων, επισκέφθηκε την Καράκ λίγες ώρες μετά την επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «αυστηρά».

Οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στην Ιορδανία. Στη χώρα βρίσκονται πολλές βιβλικές τοποθεσίες, οι οποίες προσελκύουν χριστιανούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο.

Η Ιορδανία συγκαταλέγεται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή που έχουν πληγεί από ιρανικές επιθέσεις φέτος, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ