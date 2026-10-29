Να τολμήσουν το επόμενο βήμα

Το βάρος πέφτει πρωτίστως στους δύο ηγέτες, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν. Έχουν την ευθύνη να υπερβούν τις πολιτικές τους βεβαιότητες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αποδείξουν στην πράξη ότι η συμβίωση και η συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δεν αποτελούν μια αφηρημένη διακήρυξη, αλλά έναν εφικτό στόχο. Δεν αρκούν οι δηλώσεις καλών προθέσεων, οι συναντήσεις και οι φωτογραφίες. Χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις που να οικοδομούν εμπιστοσύνη και να δημιουργούν θετικό πολιτικό προηγούμενο.

Οι εμπειρίες του παρελθόντος δεν δικαιολογούν υπερβολική αισιοδοξία. Οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί επανειλημμένα και η απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες διακηρύξεις και την πολιτική πράξη παραμένει μεγάλη. Η στάση της Τουρκίας είναι αναμφίβολα καθοριστική για την προοπτική μιας συνολικής λύσης. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί μόνιμο άλλοθι για την απουσία πρωτοβουλιών στο επίπεδο των δύο κοινοτήτων.

Από αυτήν εδώ τη στήλη έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι ιδιαίτερο βάρος φέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά τις συνθήκες που διαμόρφωσε η εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή, διατηρεί τη δικοινοτική συνταγματική της δομή. Ο Πρόεδρος δεν εκπροσωπεί απλώς την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ως επικεφαλής του κράτους, οφείλει να υπηρετεί το σύνολο της Δημοκρατίας και να προωθεί τις προϋποθέσεις για την πολιτική ισότητα και τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στο κοινό τους μέλλον.

Το λεγόμενο δίκαιο της ανάγκης επέτρεψε τη συνέχιση της λειτουργίας της Δημοκρατίας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν ακυρώνει, όμως, τη δικοινοτική φυσιογνωμία της. Ούτε η τουρκική εισβολή και η κατοχή περίπου του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να δικαιολογούν την αδράνεια ή την εγκατάλειψη της προσπάθειας προσέγγισης των δύο κοινοτήτων.

Η αποστολή της κ. Ολγκίν θα κριθεί από το αν θα αφήσει πίσω της συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το 2026, η Κύπρος αξίζει κάτι περισσότερο από επανάληψη των ίδιων θέσεων και ανακύκλωση της ίδιας απογοήτευσης.

Αξίζει πράξεις που θα ανοίγουν δρόμους προς τη λύση, θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη και θα δημιουργούν προοπτικές ειρήνης και ευημερίας. Και η ευθύνη γι' αυτές τις πράξεις ανήκει πρωτίστως σε εκείνους που έχουν την εξουσία να τις αναλάβουν.