Πολιτικοί γάμοι στις κοινότητες: Ώρα για ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης

Η κυπριακή ύπαιθρος αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες τις συνέπειες της αστυφιλίας, της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας. Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες για στήριξη των ορεινών περιοχών, οι κοινότητες εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους.

Μια ουσιαστική ευκαιρία αποτελεί η παραχώρηση του δικαιώματος τέλεσης πολιτικών γάμων και στα Κοινοτικά Συμβούλια.

Σήμερα, η τέλεση πολιτικών γάμων αποτελεί δραστηριότητα που αξιοποιείται κυρίως από τους δήμους, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρώην Δήμου Πέγειας, όπου, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, το 2021 τελέστηκαν περίπου 560 πολιτικοί γάμοι, αποφέροντας έσοδα της τάξης των €200.000.

Γιατί, λοιπόν, να μη δοθεί η ίδια δυνατότητα και στις κοινότητες, ιδιαίτερα στις ορεινές, που διαθέτουν φυσική ομορφιά, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και κατάλληλους χώρους;

Ο περί Γάμου Νόμος του 2003, Ν. 104(Ι)/2003, και συγκεκριμένα το άρθρο 3(2), προβλέπει τη δυνατότητα γραπτής εξουσιοδότησης και άλλων προσώπων από τον Υπουργό Εσωτερικών ως λειτουργών τέλεσης γάμων. Η πρόνοια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για εξέταση της εξουσιοδότησης κοινοταρχών, παράλληλα με τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Εισηγούμαι όπως η εφαρμογή ξεκινήσει πιλοτικά από κοινότητες που υπήρξαν πρώην Συμβούλια Βελτιώσεως, καθώς και από άλλες κοινότητες που διαθέτουν κατάλληλες υποδομές και οργανωμένους χώρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Άλωνα, με τον αναπλασμένο παραδοσιακό πυρήνα, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τους αναβαθμισμένους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν, με τις απαραίτητες εγκρίσεις, να αξιοποιηθούν για τέτοιες τελετές.

Παράλληλα, η δημιουργία των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων προσφέρει τη δυνατότητα διοικητικής υποστήριξης, περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος.

Η τέλεση πολιτικών γάμων δεν θα ενισχύσει μόνο τα ταμεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις, τα αγροτουριστικά καταλύματα, τους χώρους εστίασης και γενικότερα την οικονομική δραστηριότητα της υπαίθρου.

Καλώ το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, να εξετάσει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του περί Γάμου Νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινότητες, με σαφή κριτήρια και προϋποθέσεις.

Δεν ζητούμε να αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τους δήμους. Ζητούμε να δοθούν και στις κοινότητες ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Γιατί, εάν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αστυφιλία και να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας, πρέπει να περάσουμε από τις εξαγγελίες στις πράξεις.

Η ύπαιθρος δεν ζητά προνόμια. Ζητά ευκαιρίες για να δημιουργήσει το δικό της μέλλον.

*Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής–Παπούτσας