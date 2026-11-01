Τιμές που «τσούζουν», νοικοκυριά που ξεπαγιάζουν - Υπό πίεση οι πολίτες λόγω της ακρίβειας πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και ρεύματος

Σε άλλες εποχές ο χειμώνας σήμαινε ζεστό σπίτι και άνεση. Στις μέρες μας σημαίνει αγωνία μπροστά στον λογαριασμό του ρεύματος, μέτρημα των λίτρων πετρελαίου και περιορισμό της θέρμανσης σε ένα μόνο δωμάτιο. Με τον πληθωρισμό να πιέζει εδώ και μήνες τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών να επιβαρύνει την καθημερινότητα, η θέρμανση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξόδων που δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο τα νοικοκυριά. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Σε σχέση με πέρσι, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει εκτοξευθεί κατά περίπου 61% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά σχεδόν 18%! Υπό αυτά τα δεδομένα, οι πολίτες αναγκάζονται να μετρούν τα κουκιά τους, υπολογίζοντας πόσες ώρες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό και τι θα χρειαστεί να στερηθούν για να τα καταφέρουν αυτό τον χειμώνα. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στις ορεινές κοινότητες, όπου το κρύο φτάνει νωρίτερα, οι θερμοκρασίες είναι...