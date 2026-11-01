Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς - Αβέρωφ ή Παμπορίδης: Η μάχη για το χρίσμα, το παιγνίδι της επόμενης ημέρας στην Πινδάρου και οι υπολογισμοί του Προεδρικού για το ’28

Η επιλογή του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 δεν ενδιαφέρει μόνο την Πινδάρου, αλλά και το Προεδρικό, το οποίο έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί ποιος από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, θα βρεθεί απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη - ο οποίος, παρόλο που λέει ότι ακόμα να αποφασίσει εάν θα επαναδιεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, συνεχίζει κανονικά τις προεκλογικές του δραστηριότητες, που δεν σταμάτησε ποτέ από τις Προεδρικές του 2023. Και δεδομένου ότι μέλη του Συναγερμού είναι αρκετοί υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι μπορούν να ψηφίσουν στις 28 Νοεμβρίου για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποιον από τους Νεοφύτου – Παμπορίδη θεωρεί το Προεδρικό ως ευκολότερο αντίπαλο. Τρεις διαστάσεις Η δεύτερη διάσταση της μάχης των δύο διεκδικητών του χρίσματος στον Συναγερμό, εκτός από το εσωκομματικό διακύβευμα (ποιος θα εκπροσωπήσει τον ΔΗΣΥ και ποια πολιτική κατεύθυνση θα επιλέξει η παράταξη), στηρίζεται και στο προεδρικό διακύβευμα (πώς αξιολογείται στο Προεδρικό η προοπτική μιας αναμέτρησης με τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή τον Γιώργο Παμπορίδη), στη στρατηγική του συναγερμικού κόσμου (ποιοι ψηφοφόροι του κόμματος εξακολουθούν να βλέπουν θετικά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και πώς θα κινηθούν στην εσωκομματική διαδικασία) και στην πολιτική αυτονομία του Συναγερμού (κατά πόσο μπορεί το κόμμα να επιλέξει υποψήφιο με αποκλειστικά δικά του πολιτικά και εκλογικά κριτήρ...