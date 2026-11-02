Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Η ανάπτυξη που δεν έγινε εισόδημα

Η εκτίναξη του κόστους θέρμανσης, η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και οι πιέσεις στα οικογενειακά εισοδήματα θέτουν το ερώτημα για το πόσο ανθεκτική είναι τελικά η κυπριακή οικονομία όταν οι πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν το τρέχον κύμα ακρίβειας.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο «Πολίτης» την Κυριακή είναι αποκαλυπτικά. Μέσα σε έναν χρόνο, το πετρέλαιο θέρμανσης ακρίβυνε περίπου 61%, ενώ οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του υγραερίου αυξήθηκαν κατά 17,9% και 17,6%, αντίστοιχα. Για πολλά νοικοκυριά, η θέρμανση μετατρέπεται σε δύσκολη εξίσωση. Οι πολίτες περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας ή περικόπτουν άλλες βασικές δαπάνες για να ανταπεξέλθουν. Στις ορεινές κοινότητες, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες, η πίεση γίνεται ακόμη εντονότερη.

Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επικαλείται τη δημοσιονομική σταθερότητα. Τα πλεονάσματα, η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τα δημοσιονομικά αποθέματα αποτελούν σημαντικές κατακτήσεις. Δημιουργούν περιθώρια αντίδρασης σε περιόδους κρίσης και προστατεύουν τη χώρα από την ανάγκη προσφυγής σε δανεισμό υπό δυσμενείς συνθήκες. Αυτά δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Ωστόσο, η δημοσιονομική ανθεκτικότητα του κράτους δεν ταυτίζεται με την οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών. Το κράτος μπορεί να διαθέτει μαξιλάρια ασφαλείας, αλλά πόσοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μια απότομη αύξηση στους λογαριασμούς τους χωρίς να στερηθούν βασικές ανάγκες;

Εδώ βρίσκεται το ουσιαστικό έλλειμμα. Η οικονομική πολιτική δεν αξιολογείται μόνο από τους ρυθμούς ανάπτυξης, τα δημόσια οικονομικά και τις επιδόσεις των δημοσιονομικών δεικτών. Αξιολογείται για τον αν είναι αποτελεσματική και από το κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε υψηλότερα πραγματικά εισοδήματα, καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Με άλλα λόγια, αν οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν στα δικά τους οικονομικά αποθέματα, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται απρόβλεπτες ανατιμήσεις χωρίς να ανατρέπεται ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός.

Τα κρατικά αποθέματα είναι απαραίτητα. Δεν αρκούν, όμως, όταν η κοινωνία παραμένει εκτεθειμένη σε κάθε εξωτερικό κραδασμό. Η στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων ομάδων μπορεί να ανακουφίσει τις πιέσεις, αλλά δεν υποκαθιστά μια συνεκτική πολιτική για την ενίσχυση των εισοδημάτων και της παραγωγικότητας.

Ο φετινός χειμώνας, συνεπώς, θέτει την ασκούμενη οικονομική πολιτική ενώπιον μιας διπλής δοκιμασίας. Από τη μια να προστατεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και, από την άλλη, να αποδείξει ότι η ανάπτυξη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών. Το δεύτερο το έχουμε χάσει. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, οι οποίες θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Χρόνος που χάθηκε την τελευταία δεκαετία. Τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε τώρα.