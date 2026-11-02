Η ερώτηση στην οποία δεν μπόρεσα να πάρω απάντηση από κανέναν

Αν ο καθένας αποκαλύψει τι θέλει, τότε θα καταλάβουμε πιο εύκολα ο ένας τον άλλον. Οι ρατσιστές αυτό κάνουν, όμως εκείνοι που τούς αντιτίθενται δεν μπορούν να το κάνουν. Οι κύκλοι που υποστηρίζουν τη λύση και την ειρήνη στις δύο πλευρές του νησιού δεν μπορούν να εκφράσουν αυτά που κρύβουν μέσα τους. Νομίζω πως άρχισαν να υιοθετούν τα δύο κράτη όσοι στον νότο επικρίνουν τον Χριστοδουλίδη ότι δεν θέλει λύση. Όμως, δεν μπορούν να το αναφέρουν ανοικτά. Στον βορρά πιέζουν για δύο κράτη και ο Τουφάν με τον κύκλο του, όμως ο Τουφάν δεν μπορεί να το πει ξεκάθαρα. Τι θέλουν όσοι κατηγορούν τον Χριστοδουλίδη για τη μη λύση; Να αποδεχτεί τους όρους της Τουρκίας; Αν αυτό είναι που θέλουν, να το πουν ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος αλλιώς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ακόμα και αν πιάνει πουλιά στον αέρα ο Χριστοδουλίδης. Ακόμα και αν είναι μάγος. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Όμως, αφού τον κατηγορείτε ότι δεν θέλει λύση, σίγουρα είστε υπέρ της αποδοχής των όρων της τουρκικής πλευράς. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στα δύο κράτη. Νομίζω ότι όσοι κατηγορούν τον Χριστοδουλίδη ότι δεν θέλει λύση τάσσονται υπέρ των δύο κρατών, όμως δεν μπορούν να το πουν με θάρρος. Διότι δεν μπορώ να πάρω απάντηση από κανέναν στην ερώτηση που υποβάλλω σε σχέση με το «γιατί δεν θέλει λύση». Τις προάλλες είδα έναν τίτλο στην εφημερίδα. Ο ίδιος χαβάς. Αυτή τη φορά ένας πρώην Ελληνοκύπριος υπουργός επιτίθεται στον Νίκο. Δεν θέλει λύση, λέει. Πιάνομαι αμέσως από τέτοιες ειδήσεις μήπως και βρω απάντηση στην ερώτησή μου. Όμως, και αυτή τη φορά δεν υπήρχε κάποια απάντηση. Τι έγινε, λέει; Ο Νίκος θέλει να συνεχιστούν για πάντα οι διαπραγματεύσεις, λέει. Δηλαδή, πρόκειται για στήριξη στον όρο του Τουφάν ότι δεν μπορεί να είναι ανοικτού τέλους. Σώνει και καλά πρέπει να είναι κλειστού τέλους. Και αν αυτές οι διαπραγματεύσεις εισέλθουν πάλι σε αδιέξοδο, ο καθένας πρέπει να πάρει τον δρόμο του! Γίνονται τέτοιες διαπραγματεύσεις; Όμως, συνεχίζονται εδώ και χρόνια, λέει, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα, ο λαός κουράστηκε πολύ και μπούχτισε από αυτό και πρέπει να είναι κλειστού τέλους! Υπάρχει ακόμα κάποιος που δεν κατάλαβε τι σημαίνει αυτό και γιατί η τουρκική πλευρά προβάλλει τέτοιον όρο στο τραπέζι; Αυτό το κεφάλαιο θα κλείσει μόλις η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδεχθεί τους όρους κατάκτησης και παράδοσης. Η τουρκική πλευρά θα φορτώσει και πάλι στην ελληνοκυπριακή πλευρά την ευθύνη της μη λύσης, όπως έγινε στο Σχέδιο Ανάν και στο Κραν Μοντανά. Έτσι θα αποκτήσει το δικαίωμα των δύο κρατών. Όμως, δεν θα μπορέσει να ανακηρύξει εκείνο το κράτος. Διότι η Τουρκία δεν θέλει. Και πάλι όμως θα το θεωρήσει ως βήμα προς τα εμπρός στον δρόμο της άρσης της απομόνωσης. Ιδού, αυτό σημαίνει να είναι κλειστού τέλους οι διαπραγματεύσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στον νότο που λένε «να αποδεχτούμε τα δύο κράτη». Νομίζω ότι γι’ αυτό επικρίνουν τον Νίκο. Να μην ενθουσιάζονται πολύ όμως. Ακόμα και αν αυτοί αποδεχτούν τα δύο κράτη, η Τουρκία πάλι δεν τα δέχεται. Δύο κράτη σημαίνει συμπερίληψη στο διεθνές δίκαιο. Μήπως το θέλει καθόλου αυτό η Τουρκία; Δύο κράτη σημαίνει απόσυρση του τουρκικού στρατού. Το δέχεται; Δύο κράτη σημαίνει μετάβαση από την τουρκική λίρα στο ευρώ. Σε περίπτωση που εγκρίνει και η ΕΕ τα δύο κράτη φυσικά. Μήπως η Τουρκία θέλει να απαλλαχτούν από την εξάρτηση στην ίδια και να αποκτήσουν βούληση στον κόσμο; Δεν θέλει! Και το σημαντικότερο, μήπως η Τουρκία δέχεται να γίνει η αποικία της ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος; Δεν δέχεται! Αν ο Νίκος πει στην τουρκική πλευρά «δέχομαι τα δύο κράτη», είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία θα προβάλει όρους στο τραπέζι για να το αποφύγει και αυτό και θα σκαρφιστεί νέες δικαιολογίες. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να συζητιούνται όλα αυτά χωρίς να λογαριάζονται καθόλου οι ΗΠΑ και η Αγγλία. Μήπως μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο στάτους κβο εδώ χωρίς τη δική τους έγκριση; Αδύνατον. Αλλά εκείνοι που προβαίνουν σε αξιολογήσεις για το Κυπριακό σε αυτή τη χώρα τις κάνουν σαν να μην υπάρχουν καθόλου οι ΗΠΑ και η Αγγλία. Παράξενα σχόλια σαν να τελειώνουν όλα στους δύο ηγέτες. Μήπως υπάρχουν σε αυτό το νησί ηγέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να λάβουν αποφάσεις ανεξάρτητα από τις εξωτερικές δυνάμεις; Μακάρι να υπήρχαν. Τότε θα βλέπαμε τα πάντα πιο καθαρά. Δεν διαβάζω καθόλου τις δηλώσεις των αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Αγγλίας που επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι τάσσονται υπέρ της λύσης λέγοντας ότι υποστηρίζουν τη θέση της ομοσπονδίας στην Κύπρο. Διότι ξέρω ότι δεν είναι ειλικρινείς και λένε ψέματα!