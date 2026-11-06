Τότε, τι μας χαροποιεί σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα; Το χαστούκι που δέχτηκε ο τρελός Τραμπ; Η εκλογή ενός μουσουλμάνου γερουσιαστή για πρώτη φορά; Το γεγονός ότι κέρδισε η πρώτη Παλαιστίνια γυναίκα στη γερουσία της Νέας Υόρκης; Το γεγονός ότι εξελέγη πρώτη φορά γερουσιαστής ένας ομοφυλόφιλος; Ναι, υπάρχει πρόοδος για την οποία θα χαρούμε. Ακριβώς όπως χαρήκαμε για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι. Όμως, μέχρι ποιο σημείο; Το δικό μας όνειρο είναι η επανένωση της μοιρασμένης πατρίδας μας. Ο τερματισμός αυτής της αδικίας και του άδικου που διαρκεί τόσα χρόνια. Γι' αυτό, όπου κερδίζουν εκλογές οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, χαιρόμαστε βεβαίως.

Ας επιστρέψουμε στην Ολγκίν. Πώς μάς εξηγεί τη συνάντηση-έκπληξη που πραγματοποίησε με τον Τούρκο «πρέσβη», Αλί Μουράτ Μπάστσερι; Πήγε στην πρεσβεία για να πάρει ένα μήνυμα που διαβιβάστηκε γι’ αυτήν, λέει. Το μήνυμα είναι από την Άγκυρα. Από τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ενημέρωσε και τον Χριστοδουλίδη πάνω σε αυτό το θέμα, λέει. Ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος στην αρχή αντέδρασε για τη συνάντησή της με τον Μπάστσερι, έγινε πιο ήπιος μόλις έμαθε το μήνυμα που ήρθε από την Άγκυρα και έσβησαν οι αντιδράσεις του, λέει. Αυτή η κατάσταση μάς προκάλεσε περισσότερο ενθουσιασμό. Μας κινήθηκε περισσότερο η περιέργεια για εκείνο το μήνυμα. Τι μπορεί να είναι; Δεν μπορέσαμε να το μάθουμε. Κανείς δεν το αποκάλυψε και δεν το διέρρευσε. Όμως, ό,τι και αν είναι αυτό το μήνυμα, αποκαλύπτει ότι γίνονται διαφορετικά και σημαντικά πράγματα. Μήπως ο Ερντογάν υποχώρησε ως αποτέλεσμα πίεσης από τον Τραμπ; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό. Και τώρα λέγεται ότι θα έρθει ο Χακάν Φιντάν στο νησί. Είναι και αυτή μια άλλη κινητικότητα. Μήπως έρχεται για να ενημερώσει τους δούλους μας εδώ για κάποιαν αλλαγή πολιτικής; Το αντιλαμβάνεστε μήπως ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δεν ακούγεται η έκφραση ίσο κυρίαρχο κράτος από το στόμα των δούλων μας;

Η Ολγκίν βολιδοσκόπησε τους ηγέτες των πολιτικών μας κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να μάθει πιο πολύ ήταν ποιοι είναι οπαδοί των δύο κρατών και ποιοι της ομοσπονδίας. Όμως, κανένας εκτός από τον ηγέτη του UBP, Ουνάλ Ουστέλ, δεν είπε ξεκάθαρα την άποψή του. Ο κύριος Ουνάλ είπε «δύο ίσα κυρίαρχα κράτη». Οι δε υπόλοιποι δεν είπαν ομοσπονδία, αλλά δεν είπαν και δύο κράτη. Την πιο σωστή κουβέντα την είπε στην Ολγκίν πάλι ο Μουσταφά Ακιντζί. Είπε το εξής: «Όταν άρχιζε τη θητεία του ο Γκουτέρες πριν 10 χρόνια, υπήρχε μια Κύπρος σε ένα σημείο κοντά στη λύση. Τώρα θα παραδώσει μια Κύπρο μακριά από τη λύση, στην οποία δεν στήθηκε καν τραπέζι διαπραγμάτευσης». Πολύ σωστά. Αλλά, δεν έκλεισε η αυλαία για τον Γκουτέρες. Ακόμα υπάρχει παράταση…