ΧΑΚ: Διευκρινίσεις για μερίσματα, κληρονομικές μεταβιβάσεις και επικαιροποίηση στοιχείων

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ανακοίνωσε τα ακόλουθα σε σχέση με τις διαδικασίες που ισχύουν και εφαρμόζονται για την κατανομή χρηματικών διανομών όπως είναι το μέρισμα, από τις εισηγμένες εταιρείες:

1. Οι χρηματικές διανομές (μερίσματα, τόκοι ομολόγων, αποπληρωμή ομολόγων) διενεργούνται από τις εισηγμένες εταιρείες μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δυνατόν να συμμετάσχει στην καταβολή της χρηματικής διανομής μόνο προς τους Συμμετέχοντες, για τους κατόχους των αξιών οι οποίοι έχουν ορίσει Συμμετέχοντα του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (KAM).

2. Στις περιπτώσεις έκδοσης και αποστολής επιταγών, η αρμόδια για την έκδοση και αποστολή των επιταγών είναι η εισηγμένη εταιρεία, βάσει των στοιχείων των κατόχων των αξιών που τηρούνται από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ. Ομοίως, για την επανέκδοση επιταγών που τυχόν έχουν απολεσθεί κλπ αρμόδια είναι η εισηγμένη εταιρεία. Το ΧΑΚ δεν εκδίδει επιταγές μερίσματος. Το ΧΑΚ επίσης δεν εμπλέκεται στον τρόπο κατάθεσης ή και εξαργύρωσης επιταγών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

3. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι αρμόδιο για την τήρηση του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών και των στοιχείων των Μερίδων των επενδυτών που κατέχουν αξίες εισηγμένες σ’ αυτό και στο ΚΑΜ.

Αλλαγή στοιχείων όπως είναι η διεύθυνση, μπορεί να πραγματοποιηθεί και από Συμμετέχοντα του ΚΑΜ σε περίπτωση που ο κάτοχος των αξιών έχει διορίσει Συμμετέχοντα. Αλλαγή του ονόματος ή του διακριτικού αριθμού αναγνώρισης [ταυτότητας, διαβατηρίου] μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το ΧΑΚ και απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού Εντύπου 6 «Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών Επενδυτή» μαζί με δικαιολογητικά έγγραφα ώστε να εξεταστούν και αξιολογηθούν από το ΧΑΚ.

4. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου είναι επίσης αρμόδιο για τη διενέργεια μεταβιβάσεων αξιών αποβιωσάντων και έχει καθορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες

για το σκοπό αυτό καθώς και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, οι οποίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στο μέρος Εξυπηρέτηση Επενδυτών «Μεταβίβαση Αξιογράφων Λόγω Κληρονομικής Διαδοχής».

5. Όλα τα έντυπα και οι διαδικασίες του ΧΑΚ και του ΚΑΜ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του στο μέρος Εξυπηρέτηση Επενδυτών https://www.cse.com.cy/.../central.../investor-services/

Το ΧΑΚ καλεί τους επενδυτές, για άμεση ενημέρωση τους, όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα και ενημερωθούν για τις διαδικασίες που ισχύουν.

6. Το ΧΑΚ πρόσθετα επισημαίνει τα ακόλουθα :

•Οι αξίες αποτελούν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο του αποβιώσαντα, από τυχόν χρηματικές διανομές όπως μέρισμα, τόκους κλπ.

• Οι διαδικασίες του ΧΑΚ αφορούν στο χειρισμό ή και μεταβίβαση των αξιών αποβιωσάντων και έχουν καθοριστεί βάσει της εφαρμοστέας Νομοθεσίας όπως είναι ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμος, ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Αποθανόντων Νόμος ή και Φορολογικές Νομοθεσίες όπως ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος.

• Ομοίως, κάθε εισηγμένη εταιρεία καθορίζει τις διαδικασίες που ακολουθεί για την καταβολή του μερίσματος / τόκου σε περίπτωση μετόχου που έχει αποβιώσει και οι Διαχειριστές / κληρονόμοι αποβιωσάντων καλούνται να επικοινωνήσουν με την κατά περίπτωση εταιρεία για ενημέρωση τους σχετικά με το θέμα αυτό καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν και όποια στοιχεία ή και έγγραφα απαιτούνται από την εταιρεία.

Με αφορμή την κατανομή μερίσματος από την εταιρεία Demetra Holdings Plc και τον πάρα πολύ μεγάλο όγκο αιτημάτων είτε τηλεφωνικών είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δέχεται το ΧΑΚ, το ΧΑΚ επισημαίνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξέταση των αιτημάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το χρηματιστήριο παρακαλεί τους επενδυτές να αναμένουν την ανταπόκριση του ΧΑΚ, χωρίς να είναι αναγκαίο να προβαίνουν σε συνεχείς υπενθυμίσεις, καθώς αυτό δυνατόν να προκαλέσει καθυστέρηση στη διεκπεραίωση του όγκου εργασίας.