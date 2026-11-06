Σκοταδιστής των Δημοκρατικών ο Ελ-Σαγέντ

Τα πιο πάνω γράφει ο συνάδελφος Κώστας Κωνσταντίνου στον «Φιλελεύθερο». Συμφωνώ κι επαυξάνω… Είδα τις δηλώσεις του στα κανάλια μετά που πήρε τη νίκη εκ μέρους των δημοκρατικών. Δεν περίμενα να ολοκληρώσει για να χαλαστώ. Ο άνθρωπος είναι πιστό μελαχρινό αντίγραφο του Ντ. Τραμπ, μουσουλμανικής καταγωγής.

Πόση έπαρση και πόση τοξικότητα. Αυτά που φώναζε ότι του έκαναν οι αντίπαλοί του, τα αντέγραψε κι αυτός και τα έκανε επανάληψη μπροστά στους ψηφοφόρους του. Δεν έχει καμιά δικαιολογία, ακόμα κι αν υπέστη μπούλινγκ από αντιπάλους του…

Δεν τους αντιγράφεις μίστερ Σαγέντ, έστω κι αν σε πλήγωσαν… Είσαι ο νικητής και οφείλεις σεβασμό στους ηττημένους! Οφείλεις να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερός τους ως προς τη συμπεριφορά.

Με ένα άκρως διχαστικό λόγο και ακραίες κινήσεις των χεριών και του σώματος, ένα δεν κατάλαβε ο Ελ-Σαγέντ. Δεν κατάλαβε ότι νίκησε! Και ότι όλα τα άλλα παραμερίζονται για να πάρει τον δρόμο της η ενότητα και η συμφιλίωση. Στο κάτω κάτω, εκπροσωπεί και τους ηττημένους ψηφοφόρους της πολιτείας του. «Μα είναι βλάκας», πρόκανα κι έκανα τη σκέψη πριν κατεβεί από το πάλκο. Τις ίδιες και χειρότερες παλαβομάρες έλεγε και ο Τραμπ και καταποντίστηκε!

Ο Ελ-Σαγέντ μπορεί να μίλησε για φως και σκοτάδι αλλά φλερτάρει με τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Με το ειρωνικό του χαμόγελο και τις επιτήδειες εκφράσεις μέχρις εδώ ήταν. Έκαψε όλα τα χαρτιά του για να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Αν ο Ελ-Σαγέντ είναι το νέο πρόσωπο της προοδευτικής Αριστεράς στην Αμερική, τότε κλάφτα Χαράλαμπε Χρυσοστόμου!