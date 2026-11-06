Ξέμ-«πλεγμα» με κύκλωμα ναρκωτικών - Σαρωτική επιχείρηση για τα «μεγάλα ψάρια» από την Αστυνομία

Η χθεσινή μεγάλη επιχείρηση αποτελεί το επόμενο επεισόδιο άλλης, μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν 230 κιλά ναρκωτικά. Για τη συγκριμένη υπόθεση ήδη τελούν υπό κράτηση (υπόδικοι) πέντε πρόσωπα και η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο και τον εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε δύο αποθήκες οικίας στη Λευκωσία, η Αστυνομία αναζητούσε τα «μεγάλα ψάρια» της υπόθεσης. Παρά τις πέντε συλλήψεις και την καταχώριση της υπόθεσης στο δικαστήριο, οι έρευνες συνεχίζονταν. Τα νέα δεδομένα προέκυψαν από την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του πρώτου κατηγορούμενου, στην οικία της μητέρας του, οποίου είχε μετατρέψει δύο αποθήκες σε χώρους φύλαξης των ναρκωτικών.

Η άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του συγκεκριμένου προσώπου αποκάλυψε καταγραμμένες συνομιλίες μέσω των οποίων οδηγήθηκε η ΔΑΟΕ στις χθεσινές μαζικές συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διερεύνησης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε χθες η επιχείρηση «Πλέγμα», με τη συμμετοχή μελών της ΔΑΟΕ και τη συνδρομή της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ).

Οι συντονισμένες αστυνομικές ενέργειες επεκτάθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και στις Κεντρικές Φυλακές, καταδεικνύοντας την ευρεία επιχειρησιακή εμβέλεια και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της επιχείρησης. Κατά τη διάρκειά της, εκτελέστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν 26 πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπό διερεύνηση αδικήματα, μεταξύ άλλων: Παράνομη προμήθεια και κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α΄ και Β’, παράνομη κατοχή ελεγχόμενων φαρμάκων με σκοπό την προμήθεια, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, βάσει δικαστικών ενταλμάτων έρευνας, διενεργήθηκαν 27 έρευνες σε κατοικίες, υποστατικά και οχήματα προσώπων που τελούν υπό διερεύνηση, καθώς και σε κελιά στις Κεντρικές Φυλακές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν τα ακόλουθα:

● χρηματικό ποσό ύψους €25.025 σε μετρητά

● 37 κινητά τηλέφωνα

● πιστόλι

● κυνηγετικό όπλο

●μικρή ποσότητα κάνναβης

● δύο μύλοι αλέσεως με μικρή ποσότητα κάνναβης

● Δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα με κάνναβη

● 10 περίπου γραμμάρια κοκαΐνης

● 13 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

● 534 κυνηγετικά φυσίγγια

● 8 ζυγαριές ακριβείας

● 354 κροτίδες

● 456 φωτοβολίδες

● 22 πυροτεχνήματα

● 192 βεγγαλικά

● 2 καπνογόνα

«Μίλησαν» τα τηλέφωνα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωποκράτησης τεσσάρων υπόπτων για τους οποίους, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκύπτει διασύνδεση, κυρίως με τον πρώτο κατηγορούμενο για την υπόθεση ναρκωτικών του περασμένου Φεβρουαρίου στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι: «από τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος λάμβανε οδηγίες από πρόσωπα στους οποίους ανήκαν τα υπό φύλαξη ναρκωτικά, για την προμήθεια των ναρκωτικών σε τρίτα πρόσωπα. Περαιτέρω, λάμβανε οδηγίες όπως τα χρήματα που εισέπραττε από την προμήθεια ναρκωτικών σε τρίτους καταλήξουν στους ιδιοκτήτες των ναρκωτικών ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδείκνυαν αυτοί. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι λάμβανε οδηγίες από τρίτα πρόσωπα να αγοράζει ναρκωτικά για λογαριασμό τους και να προβαίνει σε πληρωμές για τα εν λόγω ναρκωτικά. Τις οδηγίες που λάμβανε ο πρώτος κατηγορούμενος είτε τις εκτελούσε ο ίδιος είτε έδιδε οδηγίες στους μεταφορείς του, δηλαδή στους άλλους 4 κατηγορούμενους, να τις εκτελέσουν. Σύμφωνα με τον όρκο του ανακριτή της υπόθεσης, ο 1ος ύποπτος ενημέρωνε τον πρώτο κατηγορούμενο για αγοραστές μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και διευθετούσε τον τρόπο επικοινωνίας των αγοραστών/πελατών. Επίσης, από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι ο 1ος ύποπτος διατηρούσε σημειώσεις για τις δοσοληψίες των ναρκωτικών ουσιών. Για τον 2ο ύποπτο εντοπίστηκαν συνομιλίες με τον 1ο κατηγορούμενο οι οποίες αφορούσαν τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ, σύμφωνα με το περιεχόμενο των συνομιλιών, ο 2ο ύποπτος ήταν συνεργάτης με τον 1ο ύποπτο και με τον 1ο κατηγορούμενο. Από την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων προέκυψαν και στοιχεία που συνδέουν με την υπόθεση και τους άλλους δύο υπόπτους. Εναντίον και των τεσσάρων υπόπτων εκδόθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης πέντε ημερών.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Για τη συμπλήρωση των ανακρίσεων υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο και αναμένεται, μεταξύ άλλων, να ληφθούν 8 καταθέσεις από το οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό περιβάλλον των υπόπτων με σκοπό να εξακριβωθεί η ανάμειξή τους στα υπό διερεύνηση αδικήματα, ενώ θα ληφθεί ανακριτική κατάθεση από τους υπόπτους και θα διερευνηθούν τυχόν ισχυρισμοί τους. Σημειώνεται ότι από τους υπόπτους 2 και 3 παραλήφθηκαν κινητά τηλέφωνα και αναμένεται να σταλούν για εξετάσεις. Αναμένεται επίσης η έκδοση νέων διαταγμάτων πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας.

Δημεύσεις €500.000

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως σημειώνει η Αστυνομία, ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πλέγμα» δόθηκε στην οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο τον εντοπισμό και την αποστέρηση των παράνομων οικονομικών πόρων και περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), εξασφαλίστηκαν σχετικά δικαστικά διατάγματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν: Κατοικία, τεμάχια γης και οχήματα (10 αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες) συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου €400.000. Δεσμεύτηκε επίσης χρηματικό ποσό €100.000 μέχρι αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την Αστυνομία, «η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συνολικής στρατηγικής, καθώς η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος δεν περιορίζεται μόνο στις συλλήψεις των εμπλεκομένων και στις κατασχέσεις παράνομων ουσιών. Στόχος είναι η ταυτόχρονη αποδόμηση όλων των επιπέδων λειτουργίας των εγκληματικών οργανώσεων: των μελών τους, των δικτύων διακίνησης, των μηχανισμών υποστήριξης, των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και των παράνομων περιουσιακών οφελών που αποκομίζουν».