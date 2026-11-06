Ο Τραμπ μετά το χαστούκι της κάλπης

Σε μία άλλη περίπτωση, η απάντηση θα ήταν «βεβαίως» και θα υπάρξουν αλλαγές μετά από μία τέτοιου εύρους λαϊκή αποδοκιμασία.

Με τον εγωιστή, αλαζόνα και «πολιτικά αναίσθητο» όμως Τραμπ, αυτό φαντάζει απίθανο.

Εκείνο που αναμένεται είναι ότι το εκλογικό «στραπάτσο» θα τον κάνει ακόμα πιο αδίστακτο, πιο αυταρχικό, πιο σκληρό και πιο αμετροεπή και τα όσα είδαμε μέχρι σήμερα από αυτόν θα αποδειχθούν πολύ λίγα.

Και αυτό γιατί ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός. Δεν έφθασε στο προεδρικό αξίωμα ούτε για πολιτικούς ούτε για ιδεολογικούς ούτε για εθνικούς λόγους ούτε γιατί έχει κάποιο όραμα. Ούτε φυσικά και του καίγεται καρφί για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ούτως ώστε να θέλει να κάνει αλλαγές, για να το βοηθήσει να παραμείνει στην εξουσία στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Τραμπ έγινε Πρόεδρος για να ικανοποιήσει την αυταρέσκειά του, τις προσωπικές του φιλοδοξίες και κυρίως για να προωθήσει τα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα του ιδίου αλλά και μίας μικρής κάστας δικών του ανθρώπων. Τόσο τα τέσσερα χρόνια της πρώτης προεδρικής του θητείας όσο και τα πρώτα δύο της παρούσας δεύτερής του θητείας το αποδεικνύουν περίτρανα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δικαιούται τρίτη θητεία και τα δύο χρόνια που του απομένουν θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί στο έπακρο για να υλοποιήσει αυτές τις στοχεύσεις του.

Ως εκ τούτου, ποσώς τον ενδιαφέρει και θα τον απασχολήσει η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και του βιοτικού επιπέδου των Αμερικανών, τους οποίους έχει γονατίσει με τις πολιτικές του, ούτε η αποκατάσταση της λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα και η καταπολέμηση της διαφθοράς που επί των ημερών του έχει θεριέψει.

Ούτε η βελτίωση της εξωτερικής εικόνας της χώρας του θα τον απασχολήσει ούτε οι με δική του ευθύνη προβληματικές σχέσεις με όλους τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ ούτε φυσικά η αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης και του διεθνούς δικαίου που με τους καουμποϊσμούς και τσαμπουκάδες του έχει καταρρακώσει.

Όσοι λοιπόν πιστεύουν ή περιμένουν να δουν έναν νέο και αλλαγμένο προς το καλύτερο Τραμπ στα επόμενα δύο χρόνια θα διαψευστούν. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στη μεγάλη ήττα του της Τρίτης είναι ενδεικτικός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα...