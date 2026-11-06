Κρατική δαπάνη για στειρώσεις αδέσποτων γάτων: Σταγόνα στον ωκεανό η αύξηση σε €300.000 - Επεξεργάζονται νέα μέτρα

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, παρατήρησε ότι περιμένουν αύξηση των κρατικών κονδυλίων για τις αδέσποτες γάτες, για την προστασία των ζώων, ενώ στις 23 Οκτωβρίου ο υπουργός έδωσε απάντηση σε κοινοβουλευτικό ερώτημα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Νίκου Κέττηρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι «η αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες. Από τη μία πλευρά, ανακύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ασφάλειας, ενώ από την άλλη είναι αναγκαίο η διαχείριση των πληθυσμών να γίνεται με επιστημονικά τεκμηριωμένο και φιλοζωικό τρόπο».

Στις απαντήσεις που έδωσε και στους δύο βουλευτές, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει κάθε χρόνο το Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, το οποίο υλοποιείται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων και άλλους φορείς. Παράλληλα ενημέρωσε ότι με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει στις 30/09/2026 πρόταση για αύξηση του προϋπολογισμού που διατίθεται για εφαρμογή του Σχεδίου από €100.000 στις €300.000 για το 2027. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, με αυτό το ποσό δεν αντιμετωπίζεται το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει με τις αδέσποτες γάτες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των ερευνητών DeLeeuw και Eckman, το κράτος παραμένει τυπικά υπεύθυνο για την ευζωία των ζώων, ωστόσο απουσιάζουν δεσμευτικές εθνικές πολιτικές για συστηματικό έλεγχο του πληθυσμού των γατών, με αποτέλεσμα το βάρος να μεταφέρεται κυρίως σε ΜΚΟ, εθελοντές και ιδιώτες κτηνιάτρους.

Υπό επεξεργασία νέα μέτρα

Όπως είπε, επεξεργάζονται σκέψεις και ιδέες, ούτως ώστε να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια. Αρμόδια πηγή από το Υπουργείο ανέφερε στον «Π» ότι το Σχέδιο στειρώσεων εξετάζεται αυτό το διάστημα κάτω από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας Ζώων, στην οποία συμμετέχουν εκτός από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, φιλοζωικές οργανώσεις και άλλοι φορείς, με σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ για καθορισμό πολιτικής για την ευημερία των ζώων. Η Συμβουλευτική αυτή επιτροπή συνεδρίασε χθες. Δεν υπάρχει ωστόσο ανακοινώσιμη εισήγηση στο παρόν στάδιο.

«Σταγόνα στον ωκεανό»

Ειδικοί και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων στην Κύπρο τονίζουν ότι το ετήσιο κρατικό κονδύλι των €100.000 που παραχωρείτο μέχρι το 2026 για στειρώσεις, αποτελεί «σταγόνα στον ωκεανό», καθώς επαρκεί για μόλις περίπου 2.000 στειρώσεις ετησίως, ένας αριθμός δραματικά μικρός μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος. Με την αύξηση των €300.000 που αναμένεται να καλύψει 6.000 στειρώσεις, πάλι είναι μηδαμινή η ενίσχυση. Την ίδια ώρα εγείρεται το ερώτημα εάν μπορούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να ανταποκριθούν στην αύξηση της δαπάνης για το 2027, δεδομένου ότι η επαναλειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων που πλήγηκαν από τον αφθώδη πυρετό απασχολεί μεγάλο μέρος του προσωπικού. Στη βάση αξιολόγησης, στην οποία θα προβούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Σχεδίου για το 2027 και αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα υποβληθεί εκ νέου πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με το ύψος του Προϋπολογισμού του Σχεδίου κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την απάντηση του κ. Σενέκη προς τον κ. Κέττηρο.

Το βάρος σε ΜΚΟ και κτηνιάτρους

Στα συμπεράσματα της μελέτης των DeLeeuw & Eckman, η οποία βασίστηκε σε εκτενείς συνεντεύξεις με 44 επαγγελματίες και εθελοντές του χώρου σε Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία, σκιαγραφείται η σκληρή πραγματικότητα για τη διαχείριση των αδέσποτων γάτων στην Κύπρο:

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα και κεντρικά καταγεγραμμένα δεδομένα για το μέγεθος του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων, γεγονός που δυσκολεύει τον σχεδιασμό πολιτικών και παρεμβάσεων.

Ο τουρισμός επηρεάζει τον πληθυσμό των αδέσποτων: οι επισκέπτες συχνά ταΐζουν γάτες κατά την τουριστική περίοδο, αλλά όταν αναχωρούν παραμένουν πίσω μη στειρωμένα ζώα και νέες γέννες.

Οι περισσότερες φιλοζωικές οργανώσεις στην Κύπρο είναι μικρές, άτυπες και στηρίζονται σε εθελοντές και προσωπικές εισφορές, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την επιχειρησιακή τους δυνατότητα.

Σε αγροτικές ή πιο συντηρητικές περιοχές εξακολουθεί να υπάρχει αντίσταση στις στειρώσεις, ενώ μέρος των μεγαλύτερων ηλικιακά κατοίκων, αντιμετωπίζει τις γάτες ως ζώα χαμηλότερης αξίας ή ακόμη και ως παράσιτα.

Το κράτος παραμένει τυπικά υπεύθυνο για την ευζωία των ζώων, ωστόσο απουσιάζουν δεσμευτικές εθνικές πολιτικές για συστηματικό έλεγχο του πληθυσμού των γατών, με αποτέλεσμα το βάρος να μεταφέρεται κυρίως σε ΜΚΟ, εθελοντές και ιδιώτες κτηνιάτρους.

Η συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές χαρακτηρίζεται γενικά αδύναμη και εξαρτώμενη από τη βούληση μεμονωμένων αξιωματούχων, παρά από θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Οι φροντιστές αποικιών γατών θεωρούνται κρίσιμοι για τη διαχείριση του προβλήματος, όμως συχνά λειτουργούν άτυπα και εκτός οργανωμένων δικτύων, γεγονός που δυσχεραίνει τον συντονισμό.

Ως επιτυχημένες πρακτικές αναφέρονται, η μαζική και γεωγραφικά στοχευμένη στείρωση, η συνεχής παρακολούθηση αποικιών, η ενίσχυση τοπικών εθελοντών και η εκπαίδευση της κοινωνίας.

Οι αδέσποτοι γάτοι στην Κύπρο ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια, σε μια χώρα με πληθυσμό κάτω του ενός εκατομμυρίου, γεγονός που την κατατάσσει ενδεχομένως στην πρώτη θέση διεθνώς σε αναλογία αδέσποτων γάτων ανά κάτοικο.

Το πρόγραμμα κουπονιών

Στην απάντηση προς τον κ. Κέττηρο, ο υπουργός ενημερώνει τον βουλευτή για το πώς εφαρμόζεται το Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, το οποίο εξαγγέλλεται κάθε χρόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατά τρόπο που να ενημερώνονται όλοι οι σχετικοί φορείς, περιλαμβανομένων των εγγεγραμμένων φιλοζωικών οργανώσεων, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδιωτών κτηνιάτρων. Υλοποιείται από τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία με τη συνδρομή των επαρχιακών επιτροπών ευημερίας των ζώων, και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κουπόνια στειρώσεων. Σε αυτό συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες και εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις οι οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Πολίτες και άτομα που δρουν ως εθελοντές, φροντίζοντας πολλά ζώα, πρέπει να συνεννοούνται με την αρμόδια Τοπική Αρχή ή με εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις για τη συμμετοχή τους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τις διάφορες μη εγγεγραμμένες ομάδες. Οι Τοπικές Αρχές δύνανται επίσης να συνεργάζονται με εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου για λογαριασμό τους.

Η κατανομή των κουπονιών στους φορείς διενεργείται από το αντίστοιχο Επαρχειακό Κτηνιατρικό Γραφείο. Διαβιβάζουν στον κάθε φορέα κατάλογο με τον αριθμό των κουπονιών που του παραχωρούνται, καθώς και η κτηνιατρική κλινική ή ο κτηνίατρος όπου θα διενεργηθούν οι στειρώσεις.