Έγινε κι αυτό! Μπογιάτισαν το διατηρητέο Δικαστήριο Λεμεσού χωρίς άδεια – Δεν γνώριζαν ότι είναι διατηρητέο

Το μπογιάτισμα των εξωτερικών επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, που αποτελούν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτηρίου, προκαλεί επικρίσεις για αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του, ενώ αναδεικνύεται και κενό επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, αφού το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν γνώριζε τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέο.

Το τεμάχιο που περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, κηρύχθηκαν διατηρητέα το 2025, μετά από αίτημα-εισήγηση του Δήμου Λεμεσού.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο συντήρησης του κτηρίου και δεν περιορίστηκαν στο μπογιάτισμα. Περιλάμβαναν παρεμβάσεις στα αλουμίνια κουφώματα εντός και εκτός κτηρίου, στον θόλο-διάδρομο που συνδέει το παλιό με το νέο κτήριο, καθώς και εργασίες σε αίθουσες και άλλους εσωτερικούς χώρους. Οι πλέον εμφανείς αλλαγές, ωστόσο, εντοπίζονται στις εξωτερικές όψεις, όπου καλύφθηκαν με μπογιά οι επιφάνειες σκυροδέματος που είχαν σχεδιαστεί για να παραμένουν εμφανείς, ως κύριο χαρακτηριστικό του. Η διαφοροποίηση αποτυπώνεται και στη σύγκριση με τη νέα πτέρυγα, στην οποία οι αντίστοιχες επιφάνειες δεν έχουν μπογιατιστεί.

Δείγμα Κυπριακού Μοντερνισμού

Το δικαστήριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα κυπριακού μοντερνισμού και βρίσκεται σε διατηρητέο τεμάχιο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Παράλληλα, το ίδιο το κτήριο του Δικαστηρίου βρίσκεται υπό αξιολόγηση για κήρυξή του ως διατηρητέου, διαδικασία που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και με την επιμέρους κήρυξή του, ως ξεχωριστό κτήριο.

Το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας του τεμαχίου απαιτεί την εξασφάλιση ειδικής άδειας από τον Κλάδο Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας για οποιαδήποτε παρέμβαση, ακόμη και όταν αυτή αφορά εργασίες συντήρησης. Οι εργασίες προϋποθέτουν επίσης την εμπλοκή και επίβλεψη αρχιτέκτονα, ώστε ο τρόπος εκτέλεσής τους και τα υλικά που χρησιμοποιούνται να συνάδουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου.

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων δεν γνώριζε ούτε ότι το συγκρότημα βρίσκεται σε διατηρητέο τεμάχιο ούτε ότι το κτήριο του δικαστηρίου αξιολογείται για να κηρυχθεί διατηρητέο. Η άγνοια αυτή εγείρει ερωτήματα για την ενημέρωση και τον συντονισμό μεταξύ των κρατικών τμημάτων πριν από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών σε δημόσια κτήρια αρχιτεκτονικής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Πολεοδομίας απέστειλε επιστολή με αναφορά σε διάφορα αξιόλογα δημόσια κτήρια, επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διαχείριση και τη συντήρησή τους. Από το Τμήμα Διατήρησης ισχυρίζονται ότι η επιστολή έχει σταλεί από το 2025, ενώ στο Τμήμα Δημοσίων Έργων λένε ότι αυτό έγινε μόλις πριν από μερικές βδομάδες.

«Αναγκαίες εργασίες συντήρησης»

Ο Επαρχιακός Μηχανικός Λεμεσού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Πανίκος Παναγιώτου, επιβεβαίωσε ότι για τις εργασίες στο κτήριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου δεν εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη του Κλάδου Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι «σε αυτή την περίπτωση όχι», υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις αφορούσαν τη συντήρηση του κτηρίου και δεν άλλαξαν τον χαρακτήρα του.

Όπως ανέφερε, δεν έγιναν προσθήκες στο κτήριο, ενώ το βάψιμο των εξωτερικών επιφανειών αποσκοπούσε στην προστασία του σκυροδέματος από την υγρασία. «Δεν το βάψαμε για αισθητικούς σκοπούς. Είναι μέρος της συντήρησης», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος δεν ήταν να φαίνεται καλύτερο το κτήριο, αλλά να αντιμετωπιστούν οι φθορές του.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, χρησιμοποιήθηκε τσιμεντομπογιά, γνωστή ως «cement paint», ώστε να αποτρέπεται η εισχώρηση υγρασίας στο σκυρόδεμα. Εξήγησε ότι η υγρασία προκαλεί αλλοιώσεις με την πάροδο των χρόνων και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση συνήθη τρόπο συντήρησης του εμφανούς σκυροδέματος, του λεγόμενου «fair face».

Πρόσθεσε ότι στις 24 Ιανουαρίου 2025 είχε αποσταλεί επιστολή από το Δικαστήριο, στην οποία επισημαινόταν η ανάγκη επιδιόρθωσης των στηθαίων του παλιού κτηρίου. Όπως είπε, αυτά είχαν πράγματι υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία τη συντήρηση και την προστασία τους από την υγρασία.

Ερωτηθείς εάν η ιδιαιτερότητα του κτηρίου θα οδηγούσε σε διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, ο κ. Παναγιώτου απάντησε ότι θα γίνονταν οι ίδιες εργασίες, επιμένοντας ότι επρόκειτο για συντήρηση.

Αναφερόμενος στις ευρύτερες παρεμβάσεις στο Δικαστήριο, σημείωσε ότι το συνολικό κόστος των εργασιών βελτίωσης κατά τα τελευταία δύο χρόνια ξεπερνά τις 840.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αφορά το σύνολο των εργασιών και όχι αποκλειστικά το βάψιμο του κτηρίου.

«Αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του κτηρίου»

Για αλλοίωση της φυσιογνωμίας του κτηρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού λόγω του μπογιατίσματος των εξωτερικών επιφανειών του κάνει λόγο ο αρχιτέκτονας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, Αλέξης Παπαδόπουλος, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο κρατικές υπηρεσίες διαχειρίζονται την αρχιτεκτονική κληρονομιά.

«Για άλλη μια φορά βλέπουμε την προχειρότητα με την οποία το κράτος και οι υπηρεσίες του διαχειρίζονται την αρχιτεκτονική κληρονομιά δημόσιων κτηρίων», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι για τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. «Είναι πολύ λυπηρό όταν κρατικά τμήματα αγνοούν αυτές τις διαδικασίες, καταλήγοντας σε κακά αποτελέσματα. Τα κρατικά τμήματα θα έπρεπε να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς».

Όπως εξηγεί, το κτήριο, έργο του αρχιτέκτονα Γιώργου Μαυρομμάτη, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ώριμου κυπριακού μοντερνισμού (1971), προσαρμοσμένου στις κλιματικές συνθήκες του τόπου, στην τοπική κουλτούρα και στις αρχιτεκτονικές επιρροές της εποχής του. Οι καθαρές γεωμετρικές γραμμές, ο λειτουργικός σχεδιασμός χωρίς περιττά διακοσμητικά στοιχεία και η χρήση εμφανούς σκυροδέματος συνθέτουν την αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Η αρχιτεκτονική σύνθεση, με επιρροές από τον μπρουταλισμό, αναδεικνύει το σκυρόδεμα σε πρωταγωνιστικό στοιχείο, προσδίδοντάς του τόσο δομικό όσο και αισθητικό ρόλο και διαμορφώνοντας τον επιβλητικό χαρακτήρα του δικαστικού μεγάρου.

Οι επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, γνωστές ως «fair face», αποτελούν συνεπώς ουσιώδες μέρος του σχεδιασμού και του χαρακτήρα του κτηρίου, υπογραμμίζει ο κ. Παπαδόπουλος. Η συντήρησή τους απαιτεί ειδική, επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία και δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα απλό μπογιάντισμα. Το μπογιάτισμα μεταβάλλει την όψη και την υλικότητα του κτηρίου, αλλοιώνοντας ένα βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας. Για τον κ. Παπαδόπουλο, αυτό που έγινε είναι ξεκάθαρα μπογιάντισμα.

«Είναι λυπηρό κρατικά τμήματα να προχωρούν σε επεμβάσεις σε κτήρια χωρίς τη συμβουλή αρχιτέκτονα, πόσο μάλλον σε διατηρητέες οικοδομές, όπου απαιτείται άδεια από τον αρμόδιο τομέα διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας», τονίζει. Κατά τον ίδιο, το μπογιάτισμα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη φυσιογνωμία του κτηρίου, μεταβάλλοντας τον χαρακτήρα του. Παραπέμπει, μάλιστα, στη νέα πτέρυγα, όπου οι επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος δεν έχουν μπογιατιστεί και η διαφορά, όπως σημειώνει, είναι ευδιάκριτη.

Νέο κτήριο - Δεν έχει μπογιατιστεί

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι τα κρατικά τμήματα οφείλουν να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. «Δεν γίνεται η προσέγγιση να είναι “θα το μπογιατίσουμε από πάνω για να μοιάζει καινούργιο”», αναφέρει. Όπως σημειώνει, ανέμεναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία απέναντι σε ένα τέτοιο κτήριο, ακόμη και αν αυτό δεν είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα διερεύνησης του κατά πόσο έγιναν και άλλες παρεμβάσεις στο όνομα της συντήρησης, ενώ ζητεί την άμεση έναρξη διαδικασιών αποκατάστασης, κατόπιν ολοκληρωμένης μελέτης από αρχιτέκτονα με ειδίκευση στη συντήρηση κτηρίων. Η αποκατάσταση θα πρέπει να βασιστεί σε τεχνική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους επέμβασης, με σεβασμό στην αυθεντικότητα των υλικών και την αρχική αρχιτεκτονική πρόθεση.

«Η περίοδος του κυπριακού μοντερνισμού είναι εξαιρετικά σημαντική για την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου και πρέπει να την προστατεύσουμε», καταλήγει.