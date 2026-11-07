Υπάρχουν όρια στην ελευθερία της έκφρασης;

Οι βασικές αρχές που συνδέουν τα στελέχη ενός κόμματος και που αποτελούν τον συνεκτικό τους ιστό, είναι η κοινή κοινωνικοοικονομική τους ιδεολογία, η λήψη των αποφάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη και η συλλογικότητα με ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός ιδεών. Εξυπακούεται ότι όλα τα στελέχη του κόμματος υιοθετούν και εφαρμόζουν αυτές τις αρχές.

Οι διαφωνίες και η άσκηση κριτικής αποτελούν μέρος του δημοκρατικού διαλόγου και αποτελούν συστατικό στοιχείο των δημοκρατικών κομμάτων. Ωστόσο, εγείρεται το ζήτημα μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διαφοροποίηση εντός του κόμματος, αν πρέπει να δημοσιεύεται, αν αφορά θέματα αρχών ή εάν εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες για δημόσια αξιώματα.

Εις το όνομα της ελευθερίας του λόγου μπορεί να λέγεται ή να γράφεται οτιδήποτε; Δεν υπάρχουν όρια στην έκφραση; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει; Πότε θεωρείται ότι ξεφεύγει από τα επιτρεπόμενα, οπότε σε επίπεδο εσωκομματικό ο λόγος καθίσταται πλέον υπονομευτικός; Και ερχόμαστε στο καίριο ερώτημα, εάν δικαιολογείται μια τοποθέτηση που συγκρούεται κάθετα με απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία των μελών του κόμματος μετά από εκλογές. Η δήλωση του Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την απόφαση της πλειοψηφίας των μελών είναι πρωτόγνωρη, εισάγει νέους κανόνες στο πολιτικό παιγνίδι και ανατρέπει θεσμοθετημένες διαδικασίες. Από ό,τι δε θυμάμαι, δεν έγινε ποτέ ξανά στο παρελθόν από κανένα στέλεχος σε κανένα κόμμα. Είχε ο Χάρης Γεωργιάδης κάθε δικαίωμα να κρατήσει τις απόψεις του για τον εαυτό του και όχι να διαφωνήσει δημόσια, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή του η στάση θα προκαλέσει, όχι απλά ρωγμή, αλλά πραγματική απειλή για διάσπαση του κόμματος.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό, νοουμένου ότι ο Χάρης Γεωργιάδης είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», του σημαντικότερου θεσμικού οργάνου του ΔΗΣΥ, φορέα ενός ονόματος που εκφράζει μια πολιτική φιλοσοφία, η οποία έπρεπε να τυγχάνει σεβασμού. Εφόσον ο Χάρης Γεωργιάδης κατέχει την τιμητική και νευραλγική θέση του προέδρου του Ινστιτούτου, έχει, πέραν της καταστατικής υποχρέωσης, και ηθική και πολιτική ευθύνη να εφαρμόζει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Η μη αποδοχή της παραίτησης από την πρόεδρο, Αννίτα Δημητρίου, είναι ως εάν να συναινεί με τη θέση του να αγνοεί την απόφαση της πλειοψηφίας. Η στάση του Χάρη Γεωργιάδη είναι εκτός τάξεως και άκρως διχαστική, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι ο μόνος που επωφελείται με αυτή την ενέργεια, που φουντώνει την εσωκομματική σύγκρουση, είναι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Χάρης Γεωργιάδης καταγγέλλει ότι η Αννίτα Δημητρίου υπέστη πολιτικό εκβιασμό για να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του υποψήφιου Προέδρου. Όμως αυτό που κάνει ο ίδιος που προειδοποιεί τα μέλη του κόμματος ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την επιλογή τους εφόσον είναι ο Αβέρωφ, δεν είναι πολιτικός εκβιασμός;

Τα μεγάλα προβλήματα στον ΔΗΣΥ άρχισαν ήδη από τις προεδρικές εκλογές του ’23, με τη μεγάλη αποστασία στελεχών και οπαδών και ακόμη κρύβονται κάτω από το χαλί. Η ηγεσία δεν τόλμησε να τα αγγίξει, με αποτέλεσμα η πληγή συνεχώς να κακοφορμίζει και όσο περνά ο χρόνος τα δεινά συσσωρεύονται.

Οι εσωκομματικές έριδες που ταλανίζουν τον ΔΗΣΥ δεν άφησαν χώρο να ξετυλίξει ο κάθε υποψήφιος το πρόγραμμα και τις πολιτικές του προτάσεις στα καυτά θέματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, όπως είναι οι διάφορες πτυχές του εθνικού μας θέματος, η ακρίβεια και το ενεργειακό. Δεν ακούστηκαν εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αντί αυτών, ακούμε επιθέσεις που ικανοποιούν προσωπικές ατζέντες αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για την τσέπη του και τον τερματισμό της κατοχής.

Σημ: Το επόμενο Σάββατο η στήλη θα απουσιάζει.