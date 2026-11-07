Αλλαγή-κλειδί στην ομάδα Τραμπ μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών: Ο Στίβεν Μίλερ νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο κ. Στίβεν Μίλερ, νυν αναπληρωτής προσωπάρχης στην κυβέρνηση Τραμπ κι ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους μου, θα αναλάβει προσωπάρχης από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026», ενημέρωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την Σούζι Γουάιλς για την «εξαιρετική δουλειά» της, λέγοντας ότι θα μετακινηθεί στον πολιτικό μηχανισμό του.

«Ο ρόλος μου μπορεί να αλλάζει, αλλά η αφοσίωσή μου στον πρόεδρο και την αποστολή του δεν θα αλλάξει ποτέ», δήλωσε η Γουάιλς, η οποία υποβλήθηκε πρόσφατα σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Ο Στίβεν Μίλερ θεωρείται ο αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ενώ είχε ρόλο συμβούλου και στην πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική αναδιάταξη στον Λευκό Οίκο μετά τη συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, αποτέλεσμα που ερμηνεύεται ως αποδοκιμασία της πολιτικής Τραμπ μετά την επιστροφή του στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ