Εν τη παλάμη και ούτω βοηθήσωμεν!

- Εκδρομή νόμιζαν πως θα έκαναν τα δύο φιλούθκια -η κουφή να τους φιλήσει! Ο μεν Ντόναλντ Χίτλερ στο Ιράν, ο δε Αδόλφος Πούτιν στην Ουκρανία. Ποιος πληρώνει τελικά το τίμημα της ματαιοδοξίας τους to make America and Russia great again; Χιλιάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά…
- Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, άλλως «Προστιθέμενη Αξία», διέψευσε ότι ο ΠτΔ εξέφρασε οποιεσδήποτε επιφυλάξεις για την παρουσία της κ. Ολγκίν στο νησί, προσθέτοντας ότι δεν επρόκειτο για θέμα επιφυλάξεων, αλλά για την «προστιθέμενη αξία» που έχει η φυσική παρουσία της απεσταλμένης του ΟΗΕ. Ξεκάθαρα πράγματα!
- Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν: «Μπορώ δικαιολογημένα να πω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος»! Αν, πέρα από συγκρατημένος ήταν και… συγκροτημένος, δικαιολογημένα θα δήλωνε ξεκάθαρα αισιόδοξος!
- Θέλοντας να διαψεύσει όσους τον κατηγορούν πως είναι ππαραδόπιστος, με το… κανίσhιν του πάει ο ΠτΔ όταν παρευρίσκεται σε διάφορα παναΰρκα: €95.000 εισέφερε στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, €75.000 στην Ανόρθωση, €50.000 στον Κεραυνό Στροβόλου, €30.000 στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, €30.000 στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου, €25.000 στον Διγενή Μόρφου, €20.000 στην ΑΕΛ. Τζαι τούτα ούλλα, ασφαλώς που την πούγκα του! Άμα το πλάσμαν εν’ χουβαρτάς… Κατά τα άλλα, δεν τον ενδιαφέρουν, λέει, οι επόμενες εκλογές και δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε «παροχολογία ενόψει της προεκλογικής περιόδου». Ακατάγνωτα! Πότε ο Χριστοδουλίδης είπε ψέματα; Άλλωστε, 'εν 'νεν τούτη η ειλικρίνειά του που γοήτευσε τον Αναστασιάδη και τον έχρισε πουπίλλο του (< ιταλ. pupillo = ο εκλεκτός), διεξάγοντας μάλιστα καμπάνια και για την εκλογή του και για την επανεκλογή του; Ο Πρόεδρος ολάν, απλά «αφουγκράζεται» την κοινωνία και βοηθά αβέρτα τους αναξιοπαθούντες!
- Το διακύβευμα των εκλογών του 2028 δεν είναι ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος, αλλά πότε επιτέλους ο Αναστασιάδης θα παύσει να συμπροεδρεύει…
- Ακόμη ένα θαύμα συντελείται αυτές τις μέρες στη Νήσο των Αγίων, οπόταν εξηγείται γιατί σ’ αυτόν τον τόπο πάμε… από το καλό στο καλύτερο! Το ιερό λείψανο του Αγίου Στυλιανού, και συγκεκριμένα η Ιερά Παλάμη του, έφτασε για πρώτη φορά στην Κύπρο και τέθηκε σε προσκύνημα από την 1η μέχρι τη 10η Νοεμβρίου στο Παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα Θαδδαίου στη Δευτερά (καμιά σχέση με τον άλλο Ιούδα-τον Ισκαριώτη, που κάθε άλλο παρά άγιος είναι!), με αποτέλεσμα να ξησhειλίσει το παγκάρι της εκκλησιάς! Εννοείται πως όποιος προσδοκεί κάποιο θαύμα ή καμιά χάρη από την Αγία Παλάμη, πρέπει να της βάλει κατιτίς, γιατί αν γελαστεί τζαι προσκυνήσει την μούχτιν, 'εν τζ’ αρκεί να του αντινάξει καμιά… ξιστρεφτή! Και πράματα και θάματα να περιμένει κανείς… Αγία Παλάμη είναι αυτή!
- Ο Ισραηλινός ιστορικός, Yuval Noah Harari, αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους στοχαστές παγκοσμίως. Έγινε ευρέως γνωστός για τα διεθνή best seller βιβλία του «Sapiens: Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου» και «Homo Deus: Μια σύντομη ιστορία του μέλλοντος». Αντιγράφω από το βιβλίο του «Εμείς οι Ασταμάτητοι»: «Καμία από τις χώρες, τις γλώσσες ή τις θρησκείες τού σήμερα δεν υπήρχε πριν από 5.000 χρόνια. Εκείνο τον καιρό, δεν υπήρχε Ελλάδα, ούτε Καναδάς, ούτε Νιγηρία, ούτε Ινδία. Κανένας δεν μιλούσε αγγλικά, γαλλικά ή ελληνικά. Και κανένας δεν πίστευε στον Ιησού, στον Δία ή τον Σίβα. Σίγουρα, υπήρχαν χώρες, γλώσσες και θρησκείες πριν από 5.000 χρόνια, ήταν όμως εντελώς διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκαν τελικά οι δικές μας χώρες, γλώσσες και θρησκείες ήταν ακριβώς επειδή οι άνθρωποι μετακινούνταν από το ένα μέρος στο άλλο και άρχισαν να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται με καινούργιους τρόπους».
- Margherita Hack, 1922-2013, Ιταλίδα αστροφυσικός: «Δεν χρειάζεσαι μια θρησκεία για να σου πει τι είναι σωστό και τι λάθος. Αν δεν μπορείς να διακρίνεις το καλό από το κακό, δεν είναι η θρησκεία που σου λείπει, αλλά η συνείδηση».
Εν τη παλάμη και ούτω βοηθήσωμεν!
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