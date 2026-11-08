Ο Αβέρωφ μετατρέπεται στον νέο Χριστοδουλίδη

Δεν ήταν βέβαια η μόνη φορά που ο Αβέρωφ αναιρούσε τον εαυτό του με τρόπο ολοκληρωτικό. Όλο το προηγούμενο διάστημα εντέχνως άφηνε να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές του 2028 με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. «Δεν είμαι υποψήφιος για υποψήφιος», δήλωνε, ενώ όσες φορές κλήθηκε να διευκρινίσει ή να δεσμευτεί ότι η υποψηφιότητα θα περνούσε μέσα από τις διαδικασίες του κόμματος, αυτός αρνήθηκε να το πράξει. Για έναν και πλέον μήνα ο άνθρωπος ο οποίος έκτισε όλο το πολιτικό του αφήγημα από το 2023 και εντεύθεν πάνω στην καταγγελία ότι ένας αποστάτης ήρθε εκτός διαδικασιών του κόμματος και πήρε την προεδρία, άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει ο αποστάτης του 2028. Μέχρι τη στιγμή που η Αννίτα Δημητρίου απέσυρε την υποψηφιότητά της για το χρίσμα και ο Αβέρωφ θυμήθηκε την ενότητα και το καλό της παράταξης. Όπως το θυμήθηκε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας συναγερμικός. Μέχρι που υιοθέτησε το «ΔΗΣΑΚΕΛ».

Τη βδομάδα που πέρασε, μια ακόμα κίνηση του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ ήρθε να αναιρέσει με τρόπο γλαφυρό τον Αβέρωφ του 2023 και να θυμίσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ήταν η απόφασή του να μην συμμετάσχει σε debates με τον Γιώργο Παμπορίδη, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο σε συναντήσεις με τη βάση. Κι αυτό διότι ήταν ακριβώς αυτό που επικαλείτο το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τότε, βέβαια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέμενε σε debates σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Τα χαρακτήριζε «πανηγύρι της Δημοκρατίας» και έθετε την πραγματοποίησή τους ως προϋπόθεση για μια δημοκρατική διαδικασία. «Δεν έχει -θεωρώ- κανείς οτιδήποτε να κρύψει ή να φοβηθεί», έλεγε, «έτσι κι αλλιώς όλοι επικαλούμαστε τους πολίτες και την κοινωνία». Δεν ήταν όμως μόνο η απόρριψη των debates. Αποσύρθηκε σχεδόν συνολικά από τον δημόσιο διάλογο, αφήνοντας κατά μέρους podcast και τηλεοπτικές παρεμβάσεις, και αποφεύγοντας οτιδήποτε θα τον ανάγκαζε να τοποθετηθεί όσον αφορά τις θέσεις και την υποψηφιότητά του. Εκεί που διεκδικούσε τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση, μετατράπηκε σ’ έναν άνθρωπο που φοβάται τον διάλογο.

Τι άλλαξε λοιπόν και ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θέλει τον διάλογο; Και γιατί ενώ το 2023 επιδίωκε μετά μανίας τα debates, προβάλλοντάς τα ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, σήμερα τα αποφεύγει; Η απάντηση είναι απλή: Σε αντίθεση με το '23, τώρα αισθάνεται ότι είναι το φαβορί. Τότε βρισκόταν δημοσκοπικά πίσω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θεωρούσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει μέσα από τα debates. Είχε, πίστευε, τις πολιτικές θέσεις σε αντίθεση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη που έπαιζε κρυφτό, ακόμα κι όταν δέχθηκε να συμμετάσχει σε debates. Σήμερα κρυφτό παίζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Αισθάνεται ότι εσωκομματικά έχει το πλεονέκτημα και καταφεύγει στις μεθόδους του Χριστοδουλίδη το 2023. Γι’ αυτό και τα debates, η αντιπαράθεση θέσεων, όχι μόνο δεν αποτελούν πλέον προϋπόθεση για μια δημοκρατική διαδικασία αλλά απειλούν να διασπάσουν και το κόμμα.

Κάποιος θα ισχυριστεί ότι, με τόσα χρόνια παρουσίας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, οι θέσεις και απόψεις του είναι γνωστές. Είναι όμως; Μπορούσε, για παράδειγμα, κάποιος πριν έναν μήνα να διανοηθεί ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα πρότεινε την αναστολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στάση της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία; Μπορούσε να φανταστεί ότι ένας πολιτικός που με τόση ζέση μιλά για τη λύση του Κυπριακού και την ανάγκη διεθνούς στήριξης θα κατέθετε μια πρόταση που ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό το αφήγημα της Κύπρου όσον αφορά την εισβολή και κατοχή;

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του. Με τακτικές και ρητορική που προσομοίαζαν με αυτές του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αγκάλιασε τον λαϊκισμό, άφησε στο πλάι τη σοβαρότητα, και έδειξε έτοιμος να πει ό,τι χρειάζεται για να αντλήσει λίγες ψήφους. Κάθε φορά για να προσεγγίσει ένα διαφορετικό ακροατήριο. Η πολιτική συνέπεια, το πολιτικό στίγμα, που όλο το προηγούμενο διάστημα πρόβαλλε ως στοιχεία διαφοροποίησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ξαφνικά υποχώρησαν μπροστά στις νέες συγκυρίες.

Μπορεί όμως ένας νέος Χριστοδουλίδης να πάρει τη θέση του παλιού; Μπορεί να παίξει στο γήπεδο του νυν Προέδρου και να τον νικήσει; Το βέβαιο είναι ότι, στην προσπάθειά του να εκλεγεί, ο Αβέρωφ γκρεμίζει το όποιο πολιτικό κεφάλαιο έκτισε μέχρι το 2023. Μαζί χάνει και το όποιο ηθικό πλεονέκτημα μπορούσε να ισχυριστεί ότι διατηρούσε τότε. Φορώντας το προσωπείο του Χριστοδουλίδη, φορτώνεται και όλα τα πολιτικά βαρίδια που κάποτε υποστήριζε ότι τον διαφοροποιούσαν από αυτόν. Και όλο και περισσότερο μοιάζει με αυτό που τόσο μισούσε.

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