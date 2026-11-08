Αυτοί του ΑΚΕΛ δεν έχουν τον θεό τους σε ό,τι αφορά την πολιτική συνέπεια που ευαγγελίζονται. Ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε τον ΔΗΣΥ και τον Χριστοδουλίδη, μας λένε, που είναι ένα και το αυτό, αφού είναι μέρος της συμπολίτευσης. Από την άλλη, δίνουν τη μάχη να προσελκύσουν το ΔΗΚΟ με 6 υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη! Οι ΑΚΕΛικοί, αντιλαμβάνεστε, πάντα έχουν τον τρόπο να παρουσιάζουν τα θέματα. Κατ’ αρχάς ξέρουν να πωλούν την ιδέα ότι, ό,τι κάνουν αυτοί είναι θέσφατο. Ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι προβληματικό. Μάλλον τους διαφεύγει κάτι. Ότι αν δεν περάσουν στον δεύτερο γύρο και βρεθούμε μπροστά σε έναν τελικό Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη, τότε το μισό ΑΚΕΛ θα ψηφίσει τον Φούλη, οπότε εκεί να δεις χάζια. Εν ολίγοις σύντροφοι, κάτσετε την μάππα χαμαί, αφήστε τον λαϊκισμό και κοιτάξτε πώς θα έχετε υποψήφιο τον ερχόμενο Γενάρη, αν θέλετε να περάσετε στον δεύτερο γύρο.